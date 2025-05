× Burgtheater liefert in der neuen Spielzeit gleich 27 Premieren

250 Jahre BURG. Für die Spielzeit 2025/26 liefern Stefan Bachmann und Thomas Jonigk ein starkes Jubiläums-Programm. Als Highlight gibt’s Kooperationen mit den Salzburger und Bregenzer Festspeielen.

27 Premieren, davon 6 im frisch sanierten Kasino, Kooperationen mit den Salzburger Festspielen („Die letzten Tage der Menschheit“) und erstmals auch mit den Bregenzer Festspielen („Bumm Tschack“). Dazu jede Menge Jubiläums-Projekte unter dem Motto „250 Jahre BURG“ – Großes Programm von Stefan Bachmann und Thomas Jonigk für die Spielzeit 2025/26 am Burgtheater.

Zur Saison-Eröffnung gibt’s am 4. September im Akademietheater die Auftragsarbeit „Bumm Tschack oder Der letzte Henker“ mit der Stefan Bachmann bereits ab 18. Juli in Bregenz für Furore sorgen will. Auch Eröffnungsinszenierung des Burgtheaters entsteht am 5. September als Kooperation. Diesmal mit den Salzburger Festspielen: Regisseur Dušan David Pařízek präsentiert seine Version von Karl Kraus „Die letzten Tage der Menschheit“. Dazu stehen an der Burg u.a. „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (ab 13. September), der Thomas Bernhard-Roman „Auslöschung“ (ab 16. Oktober), „Gullivers Reisen“ (ab 16. November), „Das Ferienhaus“ (ab 18. Dezember) oder „Sankt Falstaff“ (ab 10. Mai) als Premieren am Plan.

Das Kasino wird nach der Renovierung am 25. September mit der immersiven Soirée des britisch-deutsche Regie-Kollektivs Gob Squad wiedereröffnet.

Das Vestibül bleibt der Ort für die erfolgreiche Arbeit der Community-Abteilung und hebt u.a. am 3. Oktober „Die Kopien“ aus der Taufe.

Dazu wird die kommende Spielzeit jeden Monat durch Projekte und Veranstaltungen ergänzt, die das Jubiläum „250 Jahre BURG“ begehen. Den Auftakt macht ein Gastspiel der Comédie Française im September.