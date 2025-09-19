Conchita tourt jetzt als »Frau Thomas«

Conchita startet wieder durch! Mit der neuen Show „Ruck ma z‘samm“ im Zusammenspiel mit Martin Zerza liefert sie als "Frau Thomas" 7 schräge Wien-Konzerte in 7 verschiedenen inspirierenden Location.

Gerade erst wurde Conchita für ihr schrilles Theater-Debüt "Luziwuzi" mit dem renommierten Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet. Jetzt mischt unsere ESC-Queen als „Frau Thomas“ wieder die Konzert-Bühnen auf. Schon heute, Freitag steht ein Showcase beim #wienliebe Festival am Rathausplatz am Programm. Morgen, Samstag folgt dann Wiener Kabarett-Tempel Metropol die Premiere von „Ruck ma z‘samm“. Im Zusammenspiel mit „Herr Martin“ (Martin Zerza) liefert Conchita dabei unterstützt von ihrer Band „Die Pralinen“ eine unterhaltsame Mischung aus Chanson, Wienerlied, Latin, Swing und Schlager.

© Lukas Feix

© Lukas Feix

Das sind Termine der "Ruck ma z'samm" Tour 2025:

Freitag, 19 September: Wien, Showcase beim #wienliebe Festival

Samstag, 20 September: Wien, Metropol

Sonntag, 21 September: Wien, Bronski & Grünberg

Dienstag, 23 September: Wien, Rabenhof Theater

Mittwoch, 24 September: Wien, Kaiserbründl Herrensauna

Donnerstag, 25 September: Wien, Vindobona

Mittwoch, 1 Oktober: Wien, Schutzhaus Zukunft

Donnerstag, 2 Oktober: St. Pölten, Bühne im Hof

Freitag, 3 Oktober: Tulln, Danubium

© Lukas Feix

© Lukas Feix

Für ihre schrägen Kulthits wie "D‘Chefin söwa", "Veronica Thomas" oder "Immer Samba", die scharfsinnig und kurzweilig, Alltagsmomente, Lebensweisen und Begegnungen aufs Korn nehmen, haben sich „Frau Thomas & Herr Martin“ ein ganz spezielles Konzept ausgedacht: 7 Wien-Konzerte in 7 verschiedenen inspirierenden Locations. Auch im Bronski & Grünberg (Sonntag), im Rabenhof (Dienstag) oder dem Vindobona (Freitag). Und als Highlight sogar in der Kaiserbründl Herrensauna (Donnerstag).