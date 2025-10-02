Countdown für "Maria Theresia - Das Musical" im Ronacher

Ab 10. Oktober steht das Wiener Ronacher ganz im Zeichen der Kaiserin von Österreich, wenn die Premiere von "Maria Theresia - Das Musical" über die Bühne geht

Die Vereinigten Bühnen Wien setzen in ihrer neuen Eigenproduktion der legendären Monarchin Maria Theresia ein musikalisches Denkmal und bringen ab Herbst ihr faszinierendes Leben als packendes Musical auf die Bühne. "Maria Theresia - Das Musical" erzählt die bewegende und beeindruckende Geschichte von Maria Theresia, ihre Errungenschaften sowie politischen Herausforderungen rund um Kontrahent Friedrich den Großen von Preußen aber auch ihre familiäre Fürsorge als Ehefrau und Mutter.

"Maria Theresia - Das Musical" © Fuhrich

Das opulente Musical vereint monumentale Dramatik mit modernem Sound, pulsierende Beats mit eindringlichen Lyrics. Zeitlose Geschichte trifft auf zeitgemäße Inszenierung und schafft ein mitreißendes Bühnenerlebnis voller Energie und Überraschungen. Die Vereinigten Bühnen Wien setzen mit dieser spektakulären Produktion ein kraftvolles Statement und der legendären Herrscherin ein Denkmal – jung, dynamisch und absolut unverwechselbar.

Musical-Intendant Christian Struppeck dazu: "Mit Maria Theresia - Das Musical setzen wir erneut auf Innovation und Kreativität, um eine große, historische Persönlichkeit auf ganz neue Weise erlebbar zu machen. Unsere neueste Eigenproduktion verbindet modernes Musiktheater mit opulenter Erzählkunst und zeigt, wie vielfältig und überraschend Musical sein kann. Maria Theresia war eine Visionärin – eine außergewöhnliche Frau, die in einer von Männern dominierten Welt mit Mut, Weitblick und Durchsetzungskraft Geschichte schrieb – ein Vorbild, dessen Einfluss bis heute spürbar ist. Mit Herzblut und Leidenschaft entwickeln wir Geschichten, die unser Publikum begeistern und berühren – maßgeschneidert für Wien und für alle, die großartiges Musiktheater lieben.“

Am Donnerstag gab es die Fotoprobe, in der sich die Stars erstmals in ihren Kostümen zeigen wollten. Die Weltpremiere findet am 10. Oktober im Wiener Ronacher statt.