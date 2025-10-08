Am 10.10. ist es soweit und die legendäre Monarchin heizt auf der Bühne ein.

Am 10.10 ist es soweit und eine neue Produktion der Vereinigten Bühnen ist zu sehen: "Maria Theresia - Das Musical" erzählt die besondere Geschichte von Maria Theresia, ihre Errungenschaften sowie politischen Herausforderungen rund um Kontrahent Friedrich den Großen von Preußen aber auch ihre familiäre Fürsorge als Ehefrau und Mutter.

Stars und Sternchen

Das opulente Musical vereint monumentale Dramatik mit modernem Sound, pulsierende Beats mit eindringlichen Lyrics. Zeitlose Geschichte trifft auf zeitgemäße Inszenierung und schafft ein mitreißendes Bühnenerlebnis voller Energie und Überraschungen. Für die Premiere haben sich schon viele heimische Stars und Sternchen angesagt, es ist eines der Highlights des Kulturherbstes.

Musiktheater mit opulenter Erzählkunst

Musical-Intendant Christian Struppeck dazu: "Mit Maria Theresia - Das Musical setzen wir erneut auf Innovation und Kreativität, um eine große, historische Persönlichkeit auf ganz neue Weise erlebbar zu machen. Unsere neueste Eigenproduktion verbindet modernes Musiktheater mit opulenter Erzählkunst und zeigt, wie vielfältig und überraschend Musical sein kann. Maria Theresia war eine Visionärin – eine außergewöhnliche Frau, die in einer von Männern dominierten Welt mit Mut, Weitblick und Durchsetzungskraft Geschichte schrieb – ein Vorbild, dessen Einfluss bis heute spürbar ist. Mit Herzblut und Leidenschaft entwickeln wir Geschichten, die unser Publikum begeistern und berühren – maßgeschneidert für Wien und für alle, die großartiges Musiktheater lieben.“

Infos

Jüngst gab es die Fotoprobe, in der sich die Stars erstmals in ihren Kostümen zeigen wollten. Die Weltpremiere findet am 10. Oktober im Wiener Ronacher statt.