Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
"Maria Theresia - Das Musical"
© Fuhrich

Neue Produktion

Maria Theresia: Spannung vor Musical-Weltpremiere mit vielen Stars

08.10.25, 12:37
Teilen

Am 10.10. ist es soweit und die legendäre Monarchin heizt auf der Bühne ein.

Am 10.10 ist es soweit und  eine neue Produktion der  Vereinigten Bühnen ist zu  sehen: "Maria Theresia - Das Musical" erzählt die besondere Geschichte von Maria Theresia, ihre Errungenschaften sowie politischen Herausforderungen rund um Kontrahent Friedrich den Großen von Preußen aber auch ihre familiäre Fürsorge als Ehefrau und Mutter.

Mehr zum Thema

"Maria Theresia - Das Musical"

© Fuhrich

Stars und Sternchen

Das opulente Musical vereint monumentale Dramatik mit modernem Sound, pulsierende Beats mit eindringlichen Lyrics. Zeitlose Geschichte trifft auf zeitgemäße Inszenierung und schafft ein mitreißendes Bühnenerlebnis voller Energie und Überraschungen. Für die Premiere haben sich schon viele heimische Stars und Sternchen angesagt, es ist eines der Highlights des Kulturherbstes. 

"Maria Theresia - Das Musical"

© Fuhrich

Musiktheater mit opulenter Erzählkunst 

Musical-Intendant Christian Struppeck dazu: "Mit Maria Theresia - Das Musical setzen wir erneut auf Innovation und Kreativität, um eine große, historische Persönlichkeit auf ganz neue Weise erlebbar zu machen. Unsere neueste Eigenproduktion verbindet modernes Musiktheater mit opulenter Erzählkunst und zeigt, wie vielfältig und überraschend Musical sein kann. Maria Theresia war eine Visionärin – eine außergewöhnliche Frau, die in einer von Männern dominierten Welt mit Mut, Weitblick und Durchsetzungskraft Geschichte schrieb – ein Vorbild, dessen Einfluss bis heute spürbar ist. Mit Herzblut und Leidenschaft entwickeln wir Geschichten, die unser Publikum begeistern und berühren – maßgeschneidert für Wien und für alle, die großartiges Musiktheater lieben.“

"Maria Theresia - Das Musical"

© Fuhrich

Infos

Jüngst gab es die Fotoprobe, in der sich die Stars erstmals in ihren Kostümen zeigen wollten. Die Weltpremiere findet am 10. Oktober im Wiener Ronacher statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden