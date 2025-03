× E.T. wird jetzt versteigert - und soll 900.000 Dollar bringen!

Das Originalmodell des Außerirdischen E.T. aus dem Film von 1982 kommt jetzt bei Sotheby’s unter dem Hammer.

Der komplette Nachlass von Freddie Mercury, Erinnerungsstücke von Udo Jürgens und jetzt sogar E.T.! Das Auktionshaus Sotheby’s bringt jetzt den berühmtesten Außerirdischen unter den Hammer und versteigert das Originalmodell von E.T. aus dem Kultfilm von 1982 Sotheby’s bestätigt, dass das Originalmodell von 1982, gefertigt vom italienischen Effektspezialisten Carlo Rambaldi, noch in diesem Monat versteigert wird, zusammen mit einer Sammlung seiner Werke und persönlichen Sammlungen für andere Kultfilme.

© Sotheby's ×

© Prime Video ×

Das E.T.-Modell soll zwischen 600.000 und sage und schreibe 900.000 US-Dollar einbringen – die Auktion beginnt am 29. März und endet am 3. April. Es wird Teil der Sammlung „There Are such Things: 20th Century Horror, Science Fiction and Fantasy on Screen“ sein. Das Originalmodell von E.T. aus dem Steven-Spielberg-Klassiker wurde 1981 entworfen und entwickelt und ist etwas über einen Meter groß. Sein bekanntester Auftritt war die beliebte Schrankszene, in der der Außerirdische versucht, sich zwischen mehreren Stofftieren zu verstecken.

© Prime Video ×

© Getty Images ×

Ebenfalls zur Auktion bei Sotheby’s kommen noch nie zuvor gesehene Skizzen für E.T., zwei im Film verwendete Sandwurmmodelle aus David Lynchs Dune (die bei einer Auktion voraussichtlich 15.000 bis 20.000 Dollar einbringen werden), ein Animatronic-Dinosaurierbaby aus dem japanischen Film und weitere Gegenstände aus Blade Runner, Total Recall oder Jurassic Park