Nestroy: Schauspiel-Preise an Riedler und Arztmann

Leonie Böhm erhielt Preis für "Beste Regie", Darstellerin Julia Riedler "Beste Schauspielerin" - Nils Arztmann als bester Hauptdarsteller in Josefstadt-Produktion "Das Vermächtnis" gekürt.

Doppelte Freude im Team von "Fräulein Else": Die Schnitzler-Inszenierung in der Regie von Leonie Böhm am Volkstheater wurde am Sonntagabend im Wiener Volkstheater im Rahmen der 26. Nestroy-Gala für die "Beste Regie" ausgezeichnet, Julia Riedler wurde für ihre Solo-Darstellung von der Nestroy-Jury zur "Besten Schauspielerin" gekürt.

In der Kategorie "Bester Schauspieler" setzte sich Nils Arztmann in der Josefstadt-Produktion "Das Vermächtnis" von Matthew López durch.

Burgschauspieler Itay Tiran konnte mit seiner Verkörperung des "Burgtheaterzwergs" in Milo Raus Festwochen-Koproduktion "Burgtheater" nach Elfriede Jelinek den Nestroy für die "Beste Nebenrolle" mit nach Hause nehmen. Als "Beste Bundesländeraufführung" setzte sich Sara Ostertags "The Broken Circle" am Landestheater Linz durch. Die beiden Nachwuchs-Preise gingen an die Autorin Lena Riemer für ihr im Theater am Werk uraufgeführtes Stück "aufstiegskörper. ein fühlversuch." und die Schauspielerin Pauline Großmann in "Gabriel" am Salzburger Landestheater.

Der bereits vorab bekannt gegebene Lebenswerkpreis wurde an Burgschauspieler Martin Schwab überreicht, der Publikumspreis ging nach einem Online-Voting an Petra Alexandra Pippan vom Tiroler Landestheater. Die von ORF III zeitversetzt übertragene Gala wird von Nadja Bernhard und Peter Fässlacher moderiert. Mit den Nestroy-Preisen werden herausragende Bühnenproduktionen sowie Künstlerinnen und Künstler der vergangenen Theatersaison geehrt.