Jubiläums-Show: oe24 lässt Riverdance in Wien antanzen

Erstes großes Show-Highlight für 2027. Am 27. Februar 2027 holt oe24 die Jubiläumsproduktion von Riverdance in die Stadthalle. Ab Freitag (28. 11.) gibt’s die Tickets.

1994 begeisterte man mit der Debüt-Vorstellung als umjubelte Pausenshow beim Song Contest in Dublin ein Millionenpublikum, jetzt versetzt Riverdance mit dem einzigartigen Mix aus traditionellem irischem Stepptanz und keltischer Musik endlich wieder Wien ins Staunen. Am 27. Februar 2027 holt oe24 die Jubiläumsproduktion „Riverdance 30 – The New Generation“ in die Stadthalle. Die Tickets für das spektakuläre Show-Highlight sind ab Freitag, 28. November um 14:00 Uhr auf oeticket, stadthalle.com und bei ticket24.at erhältlich!

Riverdance, wo oft mehr als 20 Tänzer (!) synchron steppen, begeisterte bislang mit mehr als 15,000 Performances in 49 Ländern über 30 Millionen Zuseher. Dazu gab’s für Show-Komponist Bill Whelan den Grammy („Best Musical Show Album“, 1997) und einen absoluten Fabel-Rekord in den Irischen Charts: der Song „Riverdance“ hielt sich gleich 18 Wochen lang (!) auf Platz 1.

Jetzt verweist die neue Jubiläumsshow „Riverdance 30 – The New Generation“ auf die Generation der Tänzerinnen und Tänzer der Jubiläumsproduktion, die nach 1995 geboren wurde und mit Riverdance aufgewachsen ist. Diese neue Generation talentierter, leidenschaftlicher junger Darsteller trägt die Magie der Originalshow mit neuen Choreografien und Kostümen sowie exzellenter Performance in die Zukunft.

„Diese Tour ist eine Feier unseres 30-jährigen Erbes und eine unvergessliche Reise durch das Herz Europas“, freut sich Riverdance Lead Dancer Fergus Fitzpatrick auf das Jubiläum. Auch Direktor John McColgan ist schon voller Vorfreude und verspricht für Wien ein „Fest der Musik und des Tanzes“ : „In diesen 30 Jahren hat sich die Show von einem Spektakel zu einem globalen Kulturphänomen entwickelt – sie hat sich ständig weiterentwickelt und ist dennoch ihren irischen Wurzeln treu geblieben.“