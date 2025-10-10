Leon Löwentraut präsentiert in Linz – nächster Halt: Olympische Winterspiele

Der Künstler eröffnete seine neue Ausstellung in der Galerie Buchinger in Linz - bis 15. November kann man seine "Unikate" hier bestaunen.

Der deutsche Künstler Leon Löwentraut hat am Donnerstagabend in der Galerie Otto Buchinger – Pöhlmann in der Linzer Bethlehemstraße seine neue Ausstellung eröffnet. Bis 15. November sind dort farbintensive Werke des 27-Jährigen zu sehen.

Löwentraut, der eigens aus Südtirol anreiste, arbeitet derzeit an seiner nächsten großen Schau im Lumen Museum am Kronplatz, die im Jänner 2026 im Rahmen der Olympischen Winterspiele in Italien eröffnet werden soll.

Leon Löwentraut lud zur Ausstellungseröffnung von "Unikate" © Fotokerschi.at

Doku über Ausnahmetalent

Im Gespräch mit Moderatorin Dagmar Hager sprach der Künstler über aktuelle Projekte und kommende Stationen seiner internationalen Laufbahn. Nach der Linzer Ausstellung wird seine Serie zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNESCO im Europäischen Parlament in Brüssel gezeigt, anschließend folgt eine Präsentation in Istanbul.





Farbenkaiser

Die Eröffnung der Linzer Schau nahm Gottfried Gusenbauer, Direktor des Karikaturmuseum Krems, vor. In seiner Ansprache betonte er Löwentrauts charakteristische Bildsprache und den expressiven Einsatz von Farbe.

Die Ausstellung zeigt einen Einblick in das aktuelle Schaffen des jungen Künstlers, dessen Werke sich häufig mit gesellschaftlichen Themen und Fragen globaler Verantwortung auseinandersetzen.