Das neue Buch der österreichischen Autorin mischt Realität mit Erwartungen

Die Corona-Pandemie, so erklärte die österreichische Schriftstellerin Marlene Streeruwitz Ende 2020 der Zeit in einem Interview, habe sie in eine Krise gestürzt, bei deren Überwindung ihr das Schreiben half: „Ich muss ganz neu anfangen“, meinte sie damals.

Mehr zum Thema

Stadt ist ganz anders als früher

Dieser Anfang ist auch in ihrem neuen Werk Auflösungen. deutlich zu spüren. In diesem Roman macht sich die Wiener Lyrikerin Nina Wagner nach New York auf, um ein Semester lang an einer Uni zu unterrichten. Dort, nur wenige Monate vor Trumps Wiederwahl, erwartet sie eine düstere, elende, vermüllte Welt, die Metropole ganz anders, als sie ihr in Erinnerung ist. Die Lage ihrer Bekannten ist prekär geworden und Kultur scheint kaum mehr Wert zu haben. Auch auf persönlicher Ebene beschäftigt Nina einiges, denn sie hat ihre Tochter mit dem penetranten, alkoholsüchtigen und seit Neuestem auch in kriminelle Machenschaften verstrickten Ex zurückgelassen (vielmehr passt die Tochter auf den Vater auf). Wir Lesende begleiten die Lyrikerin und nehmen wahr, was sie wahrnimmt.

Beobachtungen

Das sind feine, störende Zwischentöne, aber auch größere Beobachtungen. Streeruwitz nimmt uns Leser:innen hier auf eine Reise in den Big Apple mit, wie ihn die Protagonistin (und vermutlich auch die Autorin selbst, die vor der Pandemie zeitweise in New York lebte) noch nicht erlebt hat, was sie gekannt hat, das löst sich, passend zum Titel, langsam oder schneller auf; Müll hier, Elend da, von Glanz oder Glam keine Spur mehr.

Hart

Von amerikanischer Freiheit ist wenig zu spüren, von Regeln und unguten Aussichten wird die Lage bestimmt, schon in der Eröffnungsszene traut sich am Flughafen kein Mensch, einer am Boden liegenden, regungslosen Frau zu helfen, denn dann würde man tatsächlich aus der Reihe tanzen. Tief kerbende, genaue Beobachtungen zeichnen diesen Text aus, der Erwartungen mit Realitäten mischt. Bittere Aussichten, aber sprachlich ist auch dieses Buch der Autorin herausragend.