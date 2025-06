DONNA LEON: "Backstage" mit der Bestseller-Autorin

Die BEstsellerautorin ist mit einem besonderen Buch zurück.

Hört man den Namen Donna Leon, denkt man automatisch nicht nur an die Autorin, sondern auch an Commissario Brunetti. Der von ihr vor vielen Jahren erdachte Ermittler wurde bislang durch 33 Krimis gescheucht, die venezianischen Kanäle und Gässchen auf und ab, um jedes noch so perfide Verbrechen aufzuklären.

Um diese Jahreszeit wäre der nächste Fall dran, doch Nummer 34 lässt noch ein bisschen auf sich warten. Aber es gibt Ersatzlesefutter: Die Autorin nimmt uns mit hinter die Kulissen ihres Schreibens und ihrer schier unerschöpflichen Ideen. In Backstage finden sich Kurzgeschichten von Leon, die locker thematisch zusammengefasst unter Kapiteln wie „Strippenziehen in Venedig“, „Abgründe“, „Liebe“ und noch mehr zu finden sind.

Einblicke

Handelt es sich hier um Brunetti in verschiedenen Lebenslagen? Nein! Es wird persönlicher. Leon gewährt uns Einblicke in ihre Gedankenwelten, in ihr Schreiben, in die Literatur, die sie berührt hat. Ja, dieses Buch ist in gewisser Weise ein Platzhalter für den nächsten Hit, aber was für einer! Endlich bekommen wir wieder mehr Einblick in alle Leon-Facetten: Die Autorin schreibt über schicksalhafte Begegnungen u.a. mit Musikikonen, Lieblingswerke oder Bräuche fremder Länder. Leon zeigt hier, dass sie nicht „nur“ eine der erfolgreichsten Krimibestsellerautorinnen jemals ist (das soll literarische Genres keinesfalls werten, wo kämen wir denn da hin, sondern nur hervorstreichen, wie lesenswert dieses Buch ist!), sondern auch eine unterhaltsame Geschichtenerzählerin. Kurzgeschichten sind ja so eine Sache: Entweder man liebt oder hasst sie... Für alle, die sich eher zu zweiterer Kategorie zählen: Dieses Buch enthält auch ein bisschen Brunetti. Eine sehr charmante Liebesgeschichte, ähm, Story ist hier zu finden.