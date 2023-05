Staats- und Volksoper suchen die Nachfolge von Staatsballett-Direktor Martin Schläpfer. Der seit 2020 amtierende, 63-jährige Schweizer hatte auf eine Vertragsverlängerung verzichtet.

Die Ausschreibung wurde am Freitag veröffentlicht und läuft bis 31. Juli. Die Entscheidung werden dann nach den Hearings im September Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und Volksopernchefin Lotte de Beer treffen. Amtsantritt ist der 1. September 2025, wobei der Vertrag über fünf Jahre läuft.

Der neue Ballettchef oder die neue Ballettchefin trägt die künstlerische und organisatorische Gesamtverantwortung sowohl für das Wiener Staatsballett als auch die Ballettakademie. Zum Staatsballett zählen 101 Tanzende der Compagnie, die alljährlich mindestens 50 Ballettabende an der Staatsoper und 30 an der Volksoper gestalten. Hinzu kommen die Tanzeinlagen in den Produktionen beider Häuser. In der Ballettakademie wiederum wurden 2022/23 insgesamt 137 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.