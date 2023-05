ORF ändert Programm wegen Tina Turner

Der TV-Sender ORF 1 ändert sein Programm und präsentiert am 31. Mai 2023 um 21.55 Uhr den Dokumentarfilm "Tina".

Der ORF 1 präsentiert am 31. Mai 2023 um 21.55 Uhr den Dokumentarfilm "Tina", der einen umfassenden Einblick in das Leben und die bemerkenswerte Karriere von Tina Turner bietet. Im Jahr 2020 gewährte die bekannte Musikerin den Regisseuren Dan Lindsay und T. J. Martin exklusive Einblicke in ihre persönlichsten Momente. Das Ergebnis ist ein Porträt einer einflussreichen Musikikone. Von ihren Anfängen als Rocksängerin bis hin zu ihren ausverkauften Arena-Tourneen in den 1980er Jahren hat Tina Turner das Publikum mit ihrer Musik begeistert. Der Film enthüllt die Hintergründe und präsentiert archivierte Aufnahmen, Konzertmitschnitte sowie Interviews mit Wegbegleitern, um die Karriere und das Leben der Sängerin darzustellen.

Das Leben einer Musiklegende

Der Dokumentarfilm "Tina" bietet einen umfassenden Überblick über das Leben und die Karriere von Tina Turner. Von ihren bescheidenen Anfängen bis hin zu ihrem Aufstieg zu einer internationalen Musikikone wird der Einfluss und die Entwicklung der Sängerin dargestellt. Der Film gewährt Einblicke in die persönlichen und beruflichen Herausforderungen, mit denen Tina Turner konfrontiert war, und zeigt ihre größten Erfolge sowie bedeutende Momente ihrer Karriere.

Eine Hommage an Tina Turner

Heute, am 26. Mai, gedenkt auch ORF III Tina Turner in der Sendung "Kultur heute" um 19.45 Uhr. Im Anschluss wird um 20.15 Uhr die Konzertaufzeichnung "50th Anniversary Tour: Live from Arnhem" aus dem Jahr 2008 ausgestrahlt.