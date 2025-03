× Oscars: Moderator O'Brien mit bizarrem Clip und kecken Witzen

Der Moderator hatte den einen und anderen flotten Spruch auf den Lippen.

Conan O'Brien in Hochform! Der Moderator begann die Zeremonie mit einem Paukenschlag, als ein Clip von ihm gezeigt wurde, in dem er Demis Film The Substance parodierte.

Mehr zum Thema

Danach hielt er einen langen Monolog, in dem er sich über die Kontroverse um Emilia Pérez und Karla Sofía Gascón lustig machte und Adam Sandler für seine etwas zu lässige Kleidung kritisierte.

© Screenshot ×

In seinem Eröffnungsmonolog machte er sich auch über das Outfit von Timothee Chalamet lustig, der behauptete, sein gelber Anzug würde dafür sorgen, dass ihn „kein Fahrrad überfährt“.

© Getty

Zu viel Geschimpfe

In Bezug auf Karlas Kontroverse sagte Conan: „Anora benutzt das F-Wort 479 Mal. Das ist mehr als der Rekord von Karla Sofía Gascóns Pressesprecher...DU HAST WAS GEWEETET!' Karla Sofía Gascon ist heute Abend hier. Und... Karla, wenn du über die Oscars twitterst, denk daran, dass mein Name Jimmy Kimmel ist.

97. Oscars: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner 1/4

2/4

3/4

4/4 © Getty Images Kieran Culkin © Getty Images Paul Tazwell für "Wicked". © Getty Images Sean Baker für "Anora". © Getty Images "Flow" für Lettland

Seine Eröffnungsrede wurde im Internet mit gemischten Gefühlen aufgenommen, einige Zuschauer waren begeistert, andere weniger.