So wird der Krimi-Frühling

Poznanski, Reno, Lerchbaum und Hornby sorgen für Spannung.

Falls Sie noch einen Tipp für den Osterhasen brauen, was er besorgen soll, wenn er in eine Buchhandlung hoppelt, dann hätten wir ein paar Tipps für Sie. Für Fans von spannender Lektüre sind einige neue Bücher erschienen.

Ursula Poznanski: Teufelstanz

Es ist der bereits dritte Teil der Reihe, die sich um die Wiener Ermittlerin Fina Plank dreht. Der Mord an einem 80-Jährigen in der Nähe eines Straßenstrichs scheint schnell gelöst, doch das Morden geht weiter! Einmal mehr ermittelt Fina wieder auf Wiens Straßen - rasant und spannend!

Jean Reno: Emma

Man kennt den Franzosen als Schauspieler, nun hat Jean Reno sein erstes Buch veröffentlicht. "Emma" ist die Geschichte einer jungen Frau, die nach einem Schicksalsschlag neu anfangen möchte. Doch dann gerät sie mitten in eine Intrige. Rasant, und fast wie ein Drehbuch hat Reno dieses Buch angelegt.

Gudrun Lerchbaum: Niemand hat es kommen sehen

Die unauffällige Maria ist ein Jahr lang verschwunden, nachdem sie ihre Mutter bis zu deren Tod pflegte. Wo war sie und warum taucht sie wieder auf? Sie könne sich an nichts erinnern, sagt sie, doch eines ist klar: Irgendwas stimmt nicht. Das bemerkt auch das Ermittlerteam von der Polizei, oder der Journalist, der Antworten will. Gudrun Lerchbaum legt ihre Figuren einmal mehr vielschichtig an. Erkennen wir uns oder unser Umfeld hier wieder? Was sagt eine, die schweigt über die anderen? Eine ganz feine, profund eund überraschende Erzählung.

Simonetta Agnello Hornby: Er war ein guter Junge

Die Freunde Giovanni und Santino erleben eine unbeschwerte Kindheit im sizilianischen Sciacca am Meer und fragen sich, wie ihre Zukunft werde. Glorreich, wie es den Anschein hat - Giovanni wird ein angesehener Anwalt und Santino ein Bauunternehmer. Doch beide geraten in einen Strudel krimineller Machenschaften. Ein atmosphärischer, spannender Roman der sich mit den Mafiamachenschaften beschäftigt und tief dringt.