Die "Taubenkobel"-Eltern zeigen in "Unser Istrien" ihr Paradies her.

Walter und Eveline Eselböck machten die kleine Ortschaft Schützen am Gebirge mit ihrem Gourmet-Restaurant Taubenkobel zum Hotspot für Genießer. Vor einigen Jahren übergaben sie das Lokal an die nächste Generation.

Und jetzt? Widmen sie sich ihrem Paradies. Das hat das Ehepaar allerdings bereits vor 30 Jahren gefunden, als sie für wenige Tage Entspannung suchten und diese und noch viel mehr in Istrien fanden. Die Eselböcks verliebten sich auf den ersten Blick in Land, Leute und Genuss. Die Geheimnisse, denen sie im Laufe vieler Jahre auf die Spur gekommen sind. geben sie nun in ihrem Buch "Unser Istrien" weiter: Restaurants, Weinempfehlungen und was man sonst nicht verpassen dort - all das findet sich in diesem "Genussreiseführer".

© Lukas Beck

Illustriert wird das Buch mit Schnappschüssen von Land und Leuten, die Einblick geben, was es heißt, sich einzulassen auf dieses Fleckchen Erde.