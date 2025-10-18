Alles zu oe24VIP
© Taylor Jewell

Debüt

Reese Witherspoon ist jetzt Thriller-Autorin

Von
18.10.25, 13:08
Teilen

Für  "Ohne ein letztes Wort" hat sich Witherspoon prominente Hilfe geholt.

Schauspielerin Reese Witherspoon hat es getan: ihren ersten Thriller geschrieben. 

Wer nun denkt, pffft, okay, eine weitere Schauspielerin, die sich  als Autorin  versucht, wie gut kann das sein?, sei beruhigt. Denn einerseits hat sich Reese den Thriller-Bestsellerautor Harlan Coben an die Seite geholt und andererseits hat die Dame ein Händchen für Spannung.

Überzeugend

„Ohne ein letztes Wort“ überzeugt als Werk des Genres, ist ein echter Pageturner. In diesem Thriller dreht sich alles um die gescheiterte, aber brillante Chirurgin Maggie McCabe, die ihre Zulassung verloren hat. Wie soll es weitergehen in ihrem Leben? Da erhält sie ein Angebot, das sie ob ihrer Verzweiflung nur kurz zögern lässt. Sie soll unter Einhaltung größter Diskretion einen (einfluss-)reichen Patienten behandeln. Doch der verschwindet plötzlich… 

Witherspoon Coben
© Taylor Jewell

„Er fand meine Idee faszinierend“

  Witherspoon und Coben  haben Monate zusammen geschrieben. In einer Aussendung des Verlags sagt Witherspoon: „Die Tatsache, dass er meine Idee für diesen Thriller faszinierend genug fand, um mit mir als Co-Autorin zusammenarbeiten zu wollen, ist ein Traum, der Wirklichkeit wird. Mit Harlan zu planen, wie wir das Publikum mit mysteriösen Charakteren und komplexen erzählerischen Wendungen begeistern können, hat bereits mehr Spaß gemacht, als ich es beschreiben könnte.“

 

„Arbeit mit Reese war große Freude“

Bereichernd. Und auch Autor Harlan Coben outet sich als Fan seines Gegenübers, sowohl von Reeses Schauspielkunst als auch der Auswahl für ihren Buchclub und: „Sobald wir anfingen, über ihre Idee zu sprechen, gab es kein Zurück mehr. Die Zusammenarbeit mit Reese war eine große Freude und kreativ überaus bereichernd.“Verfilmung. Das Buch ist freilich rasant, wartet mit meist mehr als weniger überraschenden Wendungen auf und ist mit Sicherheit nicht der letzte Wurf des Duos. Übrigens soll eine Netflix-Verfilmung schon in Planung sein.

