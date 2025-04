× Drama um Wiener Song-Contest-Duo: Kein Auftritt seit der Raab-Show!

Die Wiener Abor & Tynna wollen für Deutschland den Song Contest rocken. Jetzt grätscht eine Kehlkopfentzündung dazwischen: Alle ESC-Partys abgesagt. Seit dem Sieg bei Raab-Vorentscheid stand man nicht mehr auf der Bühne.

Playback-Auftritt bei der richtungsweisenden ESC-Pre-Party „Eurovision in Concert Party“ in Amsterdam (5. April), Absage wegen Kehlkopfentzündung in London(13 April) und jetzt musste das für Deutschland startende Wiener Duo Abor & Tynna auch ihren Auftritt in Madrid stornieren. „Es bricht uns das Herz, ein weiteres großartiges Eurovision-Event zu verpassen und wir sind wirklich traurig, dass wir nicht beim Pre-Party-Event in Madrid auftreten können. Tynna erholt sich noch von einer Kehlkopfentzündung und obwohl es ihr schon viel besser geht, braucht ihre Stimme noch etwas Zeit ", erklärt man die Absage auf Instagram. Besonders bitter: Abor & Tynna verpasste damit ihr letzte große Chance, sich einem internationalen ESC-Publikum live zu präsentieren.

© NDR/Raab ENTERTAINMENT/Willi Weber ×

Spannend: Seit dem Abor & Tynna am 1. März den Vorentscheid bei der Stefa-Raab-Show „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ mit 34,9 % der Stimmen gewannen wurde ihr Sieger-Song „Baller“ nicht mehr öffentlich live performt. Mit ein Grund warum Abor & Tynna bei den ESC-Wetten auf Platz 23 abstürzen. Siegeschance 1 Prozent.

© Instagram/aborundtynna ×

Kommenden Samstag (26. April) wollen sie in Braunschweig aber wieder auf der Bühne stehen. Bei „Pop meets Classic“ will man gemeinsam mit dem Staatsorchester Braunschweig auftreten. Das ist etwas ganz Großes für uns“. Kein Wunder: Ihr Vater ist ja Cellist bei den Wiener Philharmonikern.

© NDR/Raab ENTERTAINMENT/Willi Weber ×

Der nächste große Auftritt soll dann am 15. Mai bei der 2. Quali-Runde in Basel stattfinden. Abor & Tynna werden nämlich in „unserem“ Halbfinale rund 45 Minuten nach JJ (Startnummer 6) auftreten. Deutschland ist da ja auch stimmberechtigt.