× JJ lässt uns um ESC-Sieg zittern: Triumph bei Fan-Voting, Absturz bei Wetten

Zitterpartie um unseren coolen ESC-Helden JJ: am Wochenende gewann er das nächste richtungsweisende Fan-Voting, nur bei den Wettquoten ziehen die Schweden davon.

Platz 1: Österreich mit 35.536 Stimmen. Platz 2: Schweden mit 34.160 Stimmen. Triumph für unseren ESC-Helden JJ im richtungsweisenden Fan-Voting von „My Eurovision“. Zum letzten Stopp seiner Mini-Europa-Tournee zwecks Stimmenfang konnte er sich am Wochenende bei der ESC-Party in Madrid über seinen bereits zweiten Sieg in einem großen Fan-Voting freuen. Bereits Mitte März lag er ja bei „My Eurovision Scoreboard“ mit der coolen Pop-Oper „Wasted Love“ mit deutlichem Abstand vor Finnland und Schweden.

Bei den Wettquoten zieht indes das schwedische Trio KAJ, mit dem JJ schon ein lustiges Backstage-Video drehte, davon: aktuelle Siegeschance: 35 Prozent! JJ, der schon bei 25 Prozent stand, stürzte in den letzten Tagen auf 16 ab. Das muss aber gar nichts heißen: im Vorjahr hatten die Buchmacher Kroatien voran. Trotzdem holte der Schweizer Nemo den Sieg.

Für JJ geht’s jetzt in die heiße Phase. Am Freitag ist er mit "Wasted Love" Stargast bei Dancing Stars. Anfang Mai geht’s dann nach Basel, wo neben vier Probetagen am 11. Mai auch die große Eröffnungs-Gala am Programm steht. Am 15. Mai geht’s dann in der 2.Quali Runde um den Einzug ins Finale. Da muss JJ bei 16 Teilnehmern in die Top 10. Das scheint wohl nur mehr Formalität.