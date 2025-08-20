ESC 2026 in Wien - Ärger wegen Entscheidung: "Österreich besteht nicht nur aus Wien!"

Für manche Fans problematisch: Entscheidung für Wien und das neue Logo.

Jetzt ist es fix! Wien wird Austragungsort des 70. Eurovision Song Contests, den der ORF 2026 nach dem heurigen Triumph von JJ beim Musikbewerb in Basel ausrichtet.

Gastgeberstadt

Damit setzte sich die Bundeshauptstadt gegen die Tiroler Landeshauptstadt durch, wie der Sender am Mittwoch, 20.8. bekannt gab. Wien ist damit nach 1967 und 2015 zum dritten Mal die ESC-Gastgeberstadt.

Jubel und Kritik

Unser ESC-Star JJ jubelt über die Entscheidung, das Große-Event in der Stadthalle steigen zu lassen, genauso wie Bürgermeister Michael Ludwig. Doch wie immer in solchen Situationen gibt es auch Unkenrufe.

Österreich besteht nur aus Wien

Auf Instagram sind Dinge zu lesen wie: "des is Typisch wie wenns nur Wien geben würde in Österreich und sunst nix", "Österreich scheint ein Stadtstaat zu sein", "Schade Österreich besteht nicht nur aus Wien".

Logo in der Kritik

Doch nicht nur die Wahl des Ortes sorgt für Unmut, auch das neue Logo der Veranstaltung schmeckt nicht allen Fans. Die wünschen sich auf Insta das alte zurück.