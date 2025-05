Hunderte Fans empfangen JJ am Flughafen

Johannes Pietsch, bekannt als JJ, hat am Samstagabend mit seinem Song "Wasted Love" den Eurovision Song Contest für Österreich gewonnen.

Bei seiner Rückkehr am Flughafen Wien-Schwechat wurde der 24-Jährige mit großer Begeisterung empfangen. Sein Flug war überpünktlich gegen 16.15 Uhr gelandet. Hunderte Fans schwenkten Österreich-Fahnen, und auch Medienvertreter waren vor Ort, um den frischgebackenen ESC-Sieger zu begrüßen. Die Stimmung war ausgelassen und stolz – ein emotionaler Moment für JJ und sein Team.

© oe24.TV/Screenshot ×

Als JJ in die Empfangshalle des Flughafens kam, lief im Hintergrund sein Sieger-Lied "Wasted Love". Sichtlich gerührt von den Hunderten Fans, die ihn unter Jubel begrüßten, hielt der ESC-Held seinen Pokal in die Höhe. In der anderen Hand hielt er einen Strauß Rosen. Sofort begann er für Fans Autogramme zu schreiben. "Das ist sehr, sehr lieb, dass ihr alle hier seid", sagte JJ in einer ersten Reaktion. "Leute, wir haben den Schas gewonnen. Die Trophäe ist wieder daheim!", jubelte der Sänger. Er bedankte sich bei seinen Anhängern für die Unterstützung. "Danke vielmals, dass ihr auch daran geglaubt habt."

© APA/AFP/JOE KLAMAR ×

© oe24.TV/Screenshot ×

© oe24.TV/Screenshot ×

Starmania-Kollege und ORF-Chef als Empfangskomitee

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) empfingen den neuen Star persönlich am Flughafen, und auch JJs einstiger "Starmania"-Kollege Mert Cosmus war mit Luftballons und "Welcome Home"-Schild am Airport erschienen. Nicht zuletzt wartete JJs Familie, die nach der legendären Nacht von Basel einen früheren Flieger zurück genommen hatte, auf den Star des Moments. "Danke für die ganze Liebe und Unterstützung. Danke vielmals, dass Ihr daran geglaubt habt!", bedankte sich JJ bei den Fans, gab Dutzende Autogramme, stand für Fotos bereit und präsentierte der jubelnden Menge die ESC-Trophäe.

© oe24.TV/Screenshot ×

© oe24.TV/Screenshot ×

Kurze Nacht

Viel Schlaf hatte es für den Countertenor definitiv nicht gegeben, war dieser doch erst in der Nacht in Basel zum neuen Song-Contest-Regenten gekrönt worden. Damit hatte JJ die Buchmacher Lügen gestraft, die im Vorfeld Schweden als klaren Gewinner der 69. Ausgabe des musikalischen Megaevents und Österreich "lediglich" auf Platz 2 gesehen hatten.

Letztlich setzte sich JJ mit einem klaren Sieg bei den Fachjurys und einem respektablen Platz 4 in der Publikumswertung deutlich an die Spitze des 26-köpfigen Feldes mit 436 Punkten, während die Zweitplatzierte, Israels Kandidatin Yuval Raphael 357 Punkte erreichte.

Schwechat nur Zwischenstopp

Dabei stellte der Flughafenempfang für JJ nur einen Zwischenstopp dar auf seiner Jubeltour durch die Heimat - stand doch gleich am Abend im ORF-Zentrum am Küniglberg eine Pressekonferenz des ESC-Gewinners mit den ORF-Verantwortlichen am Programm, die live auf oe24.TV übertragen wird.