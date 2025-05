× Hype nach ESC-Sieg: JJ stürmt europaweit die Charts

Nach dem Song-Contest-Sieg erobert JJ mit „Wasted Love“ jetzt auch die Charts in Sturm. Von Luxemburg bis Kanada. Für uns ist er sowieso die Nummer eins.

Platz 1 in Österreich - eh klar! Und das bei iTunes, Spotify und Apple Music. Chart-Gold in Luxemburg. Dazu Platz 2 in u.a Deutschland und die Top 10 in so wichtigen Musikmärkten wie England, Schweden und Spanien bei iTunes. Sowie in Estland, der Schweiz und Finnland bei Apple Music. Unser neuer ESC-König JJ mischt mit der eindringlichen Popoper „Wasted Love“ jetzt europaweit die Charts auf und schafft es via iTunes sogar sensationell in die kanadischen Charts. Platz 70. Mehr als ein Achtungserfolg!

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

© zeidler ×

„Der Song Contest ist mal ein guter Startschuss „Es kommt auf jeden Fall neue Musik. Ich werde an dem Projekt weiterarbeiten und weiterhin diesen Weg gehen. Der Weg heißt der Popoper,“ denkt er im oe24-Interview schon an weitere Karriere-Schritte, die ihn auch wieder zurück an die Staatsoper bringen könnten. „Ich werde meinen klassischen Ursprung nie vergessen. Und lasse mir deshalb auch weitere Auftritte an der Staatsoper offen. Die dürfen mich immer rufen, wenn sie mich brauchen“

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

Ein weiteres Antreten beim Song Contest kann er sich als Kandidat aktuell nicht vorstellen („Der Song Contest Sieg ist ein Once-in-a Lifetime-Erlebnis, ich werde sicher keine ESC-Karriere wie Loreen hinlegen, die ja zwei Mal gewonnen hat.“), aber trotzdem sieht er sich 2026 wieder auf der ESC-Bühne: „Ich will den Song Contest moderieren. Vielleicht ja mit Conchita. Das wäre ein Spaß!“