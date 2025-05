JJ nach ESC-Sieg: Wichtige Botschaft! DAS waren seine ersten Worte

JJ hat den Song Contest für Österreich gewonnen und gleich eine wichtige Botschaft in die Welt getragen.

Die Sensation ist perfekt: Österreich hat elf Jahre nach dem Triumph von Conchita in Kopenhagen erneut den Eurovision Song Contest gewonnen. Der 24-jährige Countertenor JJ sicherte sich Samstagabend in Basel die Trophäe mit seiner Ballade "Wasted Love". Damit konnte sich Österreich zum dritten Mal den Sieg beim größten Musikbewerb der Welt sichern.

JJ war überwältigt von der Freude des Sieges, die Emotionen waren ihm deutlich anzusehen, als er sich seinen Weg auf die Bühne bahnte. Er nutzte die Sendezeit für eine wichtige Botschaft an die Welt: "Love ist the strongest force!" Also: "liebe ist die stärkste Macht in der Welt!"

Dabei hatte es lange so ausgesehen, als müsste sich Österreich Favorit Schweden geschlagen gegeben, der in den Wochen vor dem Contest von den Wettbüros stabil auf Platz 1 gesehen worden war. Mit einem souveränen Sieg unter den internationalen Fachjurys und einem soliden Ergebnis beim Publikum schob sich JJ jedoch nach vorne und holte für Österreich den Sieg.