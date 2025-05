JJ gewinnt ESC: Das Sieger-Interview

JJ Pietsch hat den Eurovision Song Contest gewonnen: "Wir hab'n den Schaß gewonnen!"

Johannes Pietsch alias JJ ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat den 69. Eurovision Song Contest gewonnen. "Liebe ist die stärkste Kraft. Lasst uns die Liebe verbreiten!", rief er direkt nach Bekanntgabe des Votings in die euphorisierte St. Jakobshalle in Basel und vergoss Tränen der Freude. "Das hätte ich mir in meinen wildesten Träumen nicht ausgemalt", ließ JJ nach einer weiteren Performance seines Songs Moderatorin Hazel Brugger wissen.

"Ich will in mein Bett"

"Ich wollte den Menschen einen Einblick in meine innersten Gefühle geben, die ich beim Schreiben des Songs hatte", so JJ. Er sei froh, dass so viele sich damit identifizieren konnten. "Es gibt keine vergeudete Liebe. Wir müssen die Liebe nutzen, sie ist die stärkste Kraft auf diesem Planeten." Was er sich gerade wünsche? "Ich will in mein Bett", lachte der Sänger. "Ich will nur schlafen, ich bin so müde." Und seine finale Botschaft an das heimische Publikum: "Leitln, wir hab'n den Schaß gewonnen. I bring's hoam!"

FreudentaumelBis er wirklich realisiert, was er in Basel erreicht hat, wird es wahrscheinlich noch dauern. Immer wieder rief er: "Ich check es nicht!"