× Von JJ bis Tommy Cash - ESC-Stars erobern die Charts

Nach dem Song Contest ist vor der dem Chart-Sturm. Bei iTunes sind fast nur ESC-Hits in den Top-10. Platz 1: Natürlich unser JJ. Doch auch Conchita punktet wieder

Unser ESC-König JJ (436 Punkte) vor der Israelin Yuval Raphael (357) und dem coolen Esten Tommy Cash (356) – das ist das offizielle und für Österreich so erfreuliche offizielle Endergebnis des 69. Song Contest. In den iTunes-Charts, die aktuell von den ESC-Hits bestimmt wird, schaut die Wertung etwas anders aus.

JJ hält mit seiner eindringlichen Pop-Oper „Wasted Love“ ja schon seit Tagen Platz 1. Das ist klar! Dahinter aber schon die erste Überraschung: Der Italiener Lucio Corsi, der mit der Indie-Pop-Hyme „New Day“ beim ESC ja nur Blech, also Platz 4 holte, stürmt bis auf Platz 2 hoch und weist damit den coolen Dance-Hit „Espresso Macchiato“ von Tommy Cash, der ja im August auch beim Frequency Festival in St. Pölten am Line Up steht in die Schranken.

Platz 4 geht an das Wiener-Duo Abor & Tynna, die beim Song Contest mit dem Trend-Kracher „Baller“ ja nur 15. wurden aber bei der österreichischen Publikumswertung die berühmten „12 Points“ kassierten. Mit „New Day will Rise“ vervollständigt Yuval Raphael, die uns beim ESC ja bis 0.09 Uhr um den Sieg zittern ließ, die Top 5.

Das sind die iTunes-Charts vom 19.Mai:

1. JJ, Wasted Love

2. Lucio Corsi, New Day

3. Tommy Cas, Espresso Macchiato

4. Abor & Tynna, Baller

5. Yuval Raphael, New Day will Rise

6. KAJ, Bara Bada Bastu

7. JJ, Wasted Love – Karaoke Version

8. Alex Warren, Ordinary

9. Lola Young ,Messy

10. Zoë Më, Voyage

Nach dem coolen Sauna-Hit „Bara Bada Bastu“ der schwedischen ESC-„Loser“ KAJ und einer Karaoke-Version unsere Sieger-Hymne „Wasted Love“ gibt‘ erst auf Platz 8 und 9 die ersten Songs, der nicht beim Song Contest mitmischten: „Ordinary“ von Alex Warren und „Messy“ von Lola Young. Auf Platz 10 ertönt dann wieder ein ESC-Hit: „Voyage“ der Schweizer Pop-Elfe Zoë Më. Ein kleiner Trost, am Samstag gab’s ja in Basel vom Publikum die berühmt-berüchtigten „Zero Points“

Spannend: Im Song des JJ- und ESC-Hypes schafft es auch Conchita wieder in die iTunes-Charts. Platz 42 für ihre und unsere Siegerhymne „Rise Like A Phoenix“ aus dem Jahr 2015.