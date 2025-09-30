Staatsoper: 1. Blick auf den neuen "Eisernen Vorhang"

"XOHANAMI". Ab 30. September zeigt Künstler El Anatsui den neue Eisernen Vorghang in der Wiener Staatsoper.

Für den 28. »Eisernen Vorhang« in der Wiener Staatsoper wählte die Jury (Daniel Birnbaum, Bice Curiger und Hans-Ulrich Obrist) den Künstler El Anatsui aus. Sein Werk »XOHANAMI« kann von 30. September 2025 bis Ende Juni 2026 vom Publikum vor und nach den Aufführungen sowie in den Pausen wahrgenommen werden. Anatsuis Titel »XOHANAMI« bedeutet auf Ewe »Empfangt unser Lied« und stellt eine Verbindung zwischen dem lokalen Publikum und den kulturellen Wurzeln des Künstlers her.

© Staatsoper/Studio El Anatsui

© Staatsoper/Studio El Anatsui

»Eiserner Vorhang« ist eine von museum in progress (www.mip.at) konzipierte Ausstellungsreihe, die in Kooperation mit der Wiener Staatsoper und der Bundestheater-Holding realisiert wird. Seit 1998 verwandelt das Projekt den eisernen Vorhang der Hauptbühne in einen Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst. Die Großbilder (176 m2) werden mit Magneten auf der Brandschutzwand fixiert.

© Staatsoper/Studio El Anatsui

© Staatsoper/Studio El Anatsui

Der diesjährige »Eiserne Vorhang« und die fortlaufende Arbeit der gemeinnützigen Organisation museum in progress wurden von El Anatsui großzügig durch die Schaffung von zwei limitierten Editionen unterstützt. Diese Holzschnitte wurden vom Künstler aus zwei einzelnen Holzfiguren der skulpturalen Installation, auf der XOHANAMI basiert, im Druckatelier von Chavanne & Pechmann in Apetlon entwickelt.