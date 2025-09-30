Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Die Wiener Staatsoper lädt ein.
© Hersteller

Enthüllt

Staatsoper: 1. Blick auf den neuen "Eisernen Vorhang"

30.09.25, 12:30
Teilen

"XOHANAMI". Ab 30. September zeigt Künstler El Anatsui den neue Eisernen Vorghang in der Wiener Staatsoper. 

Für den 28. »Eisernen Vorhang« in der Wiener Staatsoper wählte die Jury (Daniel Birnbaum, Bice Curiger und Hans-Ulrich Obrist) den Künstler El Anatsui aus. Sein Werk »XOHANAMI« kann von 30. September 2025 bis Ende Juni 2026 vom Publikum vor und nach den Aufführungen sowie in den Pausen wahrgenommen werden. Anatsuis Titel »XOHANAMI« bedeutet auf Ewe »Empfangt unser Lied« und stellt eine Verbindung zwischen dem lokalen Publikum und den kulturellen Wurzeln des Künstlers her.

Staatsoper: 1. Blick auf den neuen
© Staatsoper/Studio El Anatsui

Staatsoper: 1. Blick auf den neuen
© Staatsoper/Studio El Anatsui

»Eiserner Vorhang« ist eine von museum in progress (www.mip.at) konzipierte Ausstellungsreihe, die in Kooperation mit der Wiener Staatsoper und der Bundestheater-Holding realisiert wird. Seit 1998 verwandelt das Projekt den eisernen Vorhang der Hauptbühne in einen Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst. Die Großbilder (176 m2) werden mit Magneten auf der Brandschutzwand fixiert.

Staatsoper: 1. Blick auf den neuen
© Staatsoper/Studio El Anatsui

Staatsoper: 1. Blick auf den neuen
© Staatsoper/Studio El Anatsui

Der diesjährige »Eiserne Vorhang« und die fortlaufende Arbeit der gemeinnützigen Organisation museum in progress wurden von El Anatsui großzügig durch die Schaffung von zwei limitierten Editionen unterstützt. Diese Holzschnitte wurden vom Künstler aus zwei einzelnen Holzfiguren der skulpturalen Installation, auf der XOHANAMI basiert, im Druckatelier von Chavanne & Pechmann in Apetlon entwickelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden