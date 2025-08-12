Alles zu oe24VIP
Post Malone Suki Waterhouse Will Smith
Ab Mittwoch

Stars rocken Frequency Festival

12.08.25, 23:50
Post Malone eröffnet 25. Musik-Spektakel mit 140.000 Fans

Ab heute bebt St. Pölten wieder. Bis Freitag feiern 140.000 Fans legendär am Frequency Festival entlang der Traisen. Es zählt seit Jahren zu den größten Musik-Veranstaltungen des Landes. Nach den Anfängen am Salzburg-Ring ist man seit 2009 im Green Park (ehemals VAZ) beheimatet. Seit Montag strömen die ersten Fans auf den Campingplatz und sorgen für gute Laune.

Der ungewöhnliche Start am Mittwoch hat einen guten Grund: So konnten die Veranstalter den Mega-Coup landen und Superstar Post Malone (Mi., 13. August) zu seiner Österreich-Premiere im Rahmen seiner „The Big Ass Stadion“-Tour ins Land holen. Die jüngst mit dem begehrten Newcomer-Grammy dotierte Durchstarterin Chappell Roan (Mi., 13. August) und natürlich Schauspiel-Legende Will Smith (Fr., 14. August), der nach der berühmten Oscar-Watsche mit der CD „Based on a True Story“ nach 20 Jahren Pause sein Musik-Comeback feiert, sorgen für eines der größten Pop-Feste, die St. Pölten je gesehen hat.

Von Rock bis Techno ist für jeden was dabei

Doch dieses Trio ist nur die Spitze des Hit-Feuerwerks, das St. Pöltens Landeshauptstadt erwartet. Mit Schmusepopper Shawn Mendes (Do., 14. August), den Rocklegenden von Papa Roach (Mi., 13. August), Kult-Rapper Money Boy (Mi., 13. August) oder den Techno-Ikonen von Scooter rund um Frontmann H.P. Baxxter (Do., 14. August) ist wirklich für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Sicherheit. An jedem der drei Tage kommen mehr als 40.000 Besucher zum Frequency Festival. Gäste müssen bei der diesjährigen Festival-Auflage mit Hitze rechnen (siehe unten). Die Einsatzkräfte sind in Alarmbereitschaft. In Spitzenzeiten werden bis zu 120 Sanitäter plus drei Ärzte gleichzeitig aufgeboten.

