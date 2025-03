× Synthie-Pioniere Kraftwerk live im Großen Festspielhaus

Nach ihren sehr erfolgreichen weltweiten Konzert-Tourneen, kündigen die Electro Pioniere Kraftwerk neue Tourdaten für Europa an und gastieren am 21. Dezember im Großen Festspielhaus in Salzburg

Kraftwerk verbinden elektronische Musik mit Computer-Animationen, Videos und Performance- Kunst und schaffen bei ihren Konzerten ein echtes “Gesamtkunstwerk“! Das Multimedia Projekt Kraftwerk wurde 1970 von Ralf Hütter und Florian Schneider ins Leben gerufen. Sie gründeten ihr elektronisches Kling-Klang Studio in Düsseldorf, wo sie alle Kraftwerk Alben konzipiert, komponiert und produziert haben. Kraftwerk erreichten bereits Mitte der 1970er Jahre internationale Anerkennung für ihre revolutionären elektronischen Klangwelten und ihre musikalischen Experimente mit Robotik und Technik Innovationen.

© Peter Boettcher ×

Mit ihren Zukunfts-Visionen schufen Kraftwerk den Soundtrack für unser digitales Zeitalter des 21. Jahrhunderts. Ihre legendären Werke, bei denen sie synthetische Stimmen und computerisierte Rhythmen verwenden, hatten einen großen internationalen Einfluss auf diverse Musikgenres: von Electro bis Hip Hop, von Techno bis SynthPop. Bei ihren Live Konzerten verwirklicht Kraftwerk Gründer Ralf Hütter mit seinem Team die Idee der Mensch-Maschine.

© Peter Boettcher ×

Beginnend mit der Retrospektive ihres Kataloges 1,2,3,4,5,6,7,8 im Museum of Modern Art in New York in 2012, sind Kraftwerk in den vergangenen Jahren wieder bei ihren Ursprüngen inmitten der Düsseldorfer Kunst Szene der späten 60er Jahre angekommen. Im Jahre 2014 wurden Elektro-Pionier Ralf Hütter und sein ehemaliger Partner mit dem Grammy Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Im Oktober 2021 wurden Kraftwerk in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen.

© Getty Images ×

Als "Weihnachts-Zuckerl" kommen Kraftwerk mit ihrer Multimedia-Tour 2025 für ein Konzert nach Österreich und werden im Großen Festspielhaus in Salzburg gastieren.