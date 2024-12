× Alkbottle zünden 3 Weihnachts-Konzerte mit Wiener Version von „Last Christmas“

Nach siebenjähriger Paue sind Alkbottle jetzt wieder „Fett wie a Christkindl“. Heute steigt das erste von drei Weihnachts-Konzerte im U4

“Last Christmas da war i beinand. I war so beinand, dass I mir g’spiebn hab auf’s Gwand. This year ziag I nix scheens an. So vü is sicher.” Kultige Wiener Version des ewigen Weihnachts-Klassikers von Wham!, die jetzt drei Mal im Wiener U4 ertönt. Bei den „Fett wie a Christkindl“ Konzerten von Akbottle!

© zeidler ×

© zeidler ×

Nach siebenjähriger Bühnen-Abstinenz, die man nur für einen Auftritt beim Maifest im Prater und zuletzt bei „16 Bands gegen Gewalt“ in der Ottakringer Brauerei unterbrach, hat Roman Gregroy seine Kultband jetzt doch wieder zusammengetrommelt. „Wir konnten uns die raunzende Fans einfach nicht mehr anhören, die sich ständig beschwerten und enteignet fühlten.“

© zeidler ×

© zeidler ×

Freitag, Samstag und beim „Zua sad’s Konzert“ am Sonntag stehen neben Klassikern wie „Blader Fetter Lauter“, „Wo san die Weiber“ oder „Fliesenlegen“ auch ein Besuch vom Biernachtsmann, ein Christbaum-Massaker und eine XXL-Show am Programm. "Wir werden drei verschiedene Setlists spielen, was vor allem für unseren Schlagzeuger - Hurra, Peter Wagner ist da! - eine Aufgabe wird, weil er ja nicht bei allen Studioaufnahmen dabei war, so Gregory. „Im Vordergrund wird nicht die Show stehen sondern die Band: Alkbottle zum Anfassen! Das U4 hat dafür genau die richtige Größe. Und es ist auch in Meidling. Dort hat alles angefangen und dort gehört es auch hin.“