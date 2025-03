× Avantasia rocken die Charts und Wien

Laute Überraschung in den Austria Top 40. Die deutsche Metal-Truppe Avantasia sicher sich mit der neuen CD „„Here Be Dragons“ Platz 1. Am 2.April rockt man damit auch den Wiener Gasometer.

Melissa Naschenweng, das Neujahrskonzert, Rainhard Fendrich, Roland Kaiser oder zuletzt Tate McRae – bislang regierten eher sanftere Töne die Austria-Top-40. Jetzt stürmt die Metal-Truppe Avantasia, ein All-Star-Projekt des deutschen Produzenten Tobias Sammet, an die Chart-Spitze. © Napalm Records × Neuer Hit: Marco Pogo rastet nach Polit-Aus jetzt wieder als Punk aus



© Napalm Records × Das sind die Austria Top 40 der Woche vom 28. Februar bis zum 6. März: 1. Avantasia, Here Be Dragons

2. Lisa, Alter Ego

3. Rainhard Fendrich, Wimpernschlag

4. Tate McRae, So Close to What

5. Architects, The Sky, The Earth & All Between

Mit dem 10. Album „Here Be Dragons“, bei dem auch Michael Kiske („"The Moorland At Twilight“), Roy Khan („Everybody's Here“ Until The End oder Kenny Leckremo („Against The Wind“) Gastauftritte liefern, stürmt man überraschend von 0 auf 1. Bislang war ja bei uns Platz 4 („Moonglow“, 2019) das höchste der Chart-Gefühle. © Getty Images × Gefeiert wird die Chart-Überraschung mit dem großen Wien-Konzert. Am 2. April bringt Tobias Sammet mit seinen Avantasia den Gasometer zum Beben.