× Grammy-Überflieger Jon Batiste feiert sein Österreich-Debüt

7 Grammys, ein Golden Globe und der Oscar. Jon Batiste gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiker der Gegenwart. Am 22. Juni spielt er mit dem neuen Programm „Maestro“ im Wiener Konzerthaus auf.

2022 holte Jazz-Pianist Jon Batiste mit „We Are” gleich 5 Grammys. Auch den prestigeträchtigsten Preis für Album des Jahres. Wo er u.a. Taylor Swift, Billie Eilish oder Kanye West ausstach. Jetzt kommt der Kreativ-Direktor des National Jazz Museums in Harlem erstmals nach Österreich. Am 22. Juni spielt Batiste im Rahmen seiner „Maestro Tour“ im Wiener Konzerthaus auf. Die Tickets für den Konzerthit gibt’s ab Donnerstag (13. März) um10 Uhr bei den Konzerthaus-Vorverkaufsstellen.

Batiste, der bereits mit Granden wie Prince, Stevie Wonder, Willie Nelson oder Ed Sheeran aufspielte, nahm schon im zarten Alter von17 sein Debüt-Album „Times In New Orleans“ auf. Mit „Social Music“ gab’s 2013 den ersten Nummer-eins-Hit, 2016 führte ihn Forbes auf der „30 unter 30“-Liste und für die Filmmusik zum Disney-Hit „Soul“ wurde er 2021 sowohl mit den Golden Globe als auch mit dem Oscar ausgezeichnet.

2024 gab’s zwei weitere Grammys, das Klavier Album „Beethoven Blues“, bei dem er transzendente Werke Ludwig van Beethovens neben Originalkompositionen stellte, den Hollywood-Film „Saturday Night“ und die allererste US-Tournee als Headliner.

Jetzt kommt er aufgewärmt von seinem Auftritt mit der US-Hymne beim Super Bowl erstmals nach Österreich. Am 24. Juni liefert Batiste im Konzerthaus ein einzigartig intimes und meisterhaftes Konzerterlebnis, das seine genreübergreifende Kunstfertigkeit zur Schau stellt.