× Lady Gaga lässt sich für neue Hits von ihrem Verlobten inspirieren

Nach dem "Joker"-Flop mischt Lady Gaga jetzt wieder die Pop-Charts auf. Heute kommt die neue CD „Mayhem“ für die sie sich von Radiohead, Nine Inch Nails und ihrem Verlobten Michael Polansky inspirieren ließ.

Im Kino fuhr sie mit dem „Joker“ den Flop des Jahres ein. Dafür gab’s auch die berüchtigte „Goldene Himbeere“. Jetzt mischt Lady Gaga wieder die Pop-Charts auf. Heute kommt ihr neues Album „Mayhem“. Die erste Top-CD des Jahres und ein sicherer Nummer-eins-Hit, auch weil sie mit der Vorab-Single "Die with a Smile" im Duett mit Bruno Mars bereits alle Streaming-Rekorde brach.

"Das Album hat damit begonnen, dass ich mich meiner Angst gestellt habe, zu der Popmusik zurückzukehren, die meine frühesten Fans liebten", erklärt Gaga die 15 neuen Hits. Der damit verbundene kreative Prozess gleiche "einem zerbrochenen Spiegel": Auch wenn man diesen nicht perfekt wieder zusammensetzen könne, sei es doch möglich, "etwas Schönes und Ganzes auf seine eigene neue Art und Weise" zu erschaffen.

Die 14 neuen Hits, allen voran „Blade of Grass“, wurden auch von ihrem Verlobten Michael Polansky inspiriert. „Er hat mich gefragt wie er mir einen Antrag machen solle“ erinnert sie sich in einem Gespräch mit Apple Music.“ „Wir waren in unserem Garten, und ich sagte: ,Nimm einfach einen Grashalm und wickel' ihn um meinen Finger.'“ Später habe sie sich an diesen Moment erinnert und den Song geschrieben. „Als Songwriter brauchst du das Leben, um dich beim Schreiben inspirieren zu lassen.“

Auch Radiohead und Nine Inch Nails lieferten für Gaga neue Songwriting-Impulse. „Es gibt viele industrielle Elemente auf dem Album. Eine Art Übergangsmoment, der in den 90ern verwurzelt ist – eine Mischung aus Electro-Grunge und Rebellion. Ich habe all diese klanglichen Gymnastikübungen gemacht. Aber am Ende war es die größte Freude, dass ich für mich selbst Sinn darin gefunden habe.“

Am 11. und 18. April präsentiert Lady Gaga ihre neuen Hits beim Coachella Festival. Am 3. Mai will sie mit einem Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro den Rekord der Rolling Stones brechen (1,5 Millionen Zuseher). Für Herbst ist eine Europa-Tour geplant.