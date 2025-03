× Neuer Hit: Marco Pogo rastet nach Polit-Aus jetzt wieder als Punk aus

Punken bis der Arzt kommt! Nach dem Ende der Bierpartei lässt Domink Wlazny jetzt wieder Marco Pogo aufleben. Der neuen Turbobier-Hit "Ausrasten" zeigt ihn zwischen ärztlich verordneter Ruhe und dem totalen Exzess.

„Wir schließen das Kapitel als politische Partei im klassischen Sinne!“ Anfang Februar gab Dominik Wlazny das Aus seiner Bierpartei bekannt. Jetzt legt er als Marco Pogo wieder in seinem Stamm-Profession als Punkmusiker los und liefert mit dem neuen Turbobier-Song „Ausrasten“ eine Vorschau auf das große Turbofest am 3. Mai in der Wiener Open Air Arena.

„Mein Arzt hat mir ausrasten geraten und daran hab ich mich streng gehalten. So entstand der Song für die perfekte Life-Life-Balance,“ erklärt Pogo seine neue Punk-Hymne „Ausrasten“, die auch im Video ein witziges Wortspiel aus der ärztlichen verordneten Ruhe und dem großen Punk-Exzess liefert. Yoga, Bettruhe, Kräutertee und Meditations-Kerzen bzw. Auschweifungen bei Konzerten oder mit einem Einkaufswagerl.

Witzig: Pogos spielt dabei zu Zeilen wie „Am Montag in der Hackn bin ich ziemlich deformiert. ich hab mir eine Festplatte auch fünf mal formatiert“ auch gleich den Arzt.

Bis zum Wien-Konzert will er dann sogar noch zwei weitere Turbobier-Singles folgen lassen. „Ich habe mit Turbobier ein starkes Jahr vor mir!“