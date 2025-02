"Reine PR": Anhänger enttäuscht vom Bierpartei-Aus

Die Bierpartei wird künftig bei keinen Wahlen mehr antreten. Das kündigte die Partei am Montagnachmittag in einer Aussendung sowie Parteigründer Dominik Wlazny selbst in einem Youtube-Video an.

Man schließe das Kapitel als politische Partei "im klassischen Sinn" und wolle nun "anders" weitermachen, sagte der Musiker, ohne dabei allzu konkret zu werden. Fix sei, dass die Partei nun keine Mitglieder mehr habe - man wolle aber weiterhin einen "Beitrag" in Österreich leisten.

"Die Bierpartei wird nicht bei der kommenden Wahl in Wien antreten, und auch bei keiner anderen Wahl", sagte Wlazny in einem auf Youtube veröffentlichten Statement. "Wir schließen das Kapitel als politische Partei im klassischen Sinn, und machen anders weiter. Back to the roots quasi", so der Musiker der Band "Turbobier". "Wir bleiben kritisch, was wir immer waren, wir bleiben wachsam, und das ist vor allem in Zeiten wie diesen dringend notwendig."

Budget aufgebraucht

Man sehe sich jetzt als "Vereinigung, die ihre Köpfe zusammensteckt und einen kritischen Blick auf die Dinge hat", so Wlazny. "Lose, locker, aber nicht weniger laut. Weil wir möchten weiterhin einen Beitrag leisten, dass in Österreich kritisch gedacht wird." Ab 2025 habe die Bierpartei nun keine Mitglieder mehr, man könne auch nicht mehr Mitglied in der Bierpartei werden, sagte er. Alle Mitgliedschaften aus 2024 seien nur für ein Jahr abgeschlossen, heißt es auf der Bierpartei-Website.

Dort wird auch erklärt, was mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden passiert ist, die die Bierpartei vor ihrem Antritt bei der Nationalratswahl 2024 gesammelt hat. Das gesamte Budget sei in "Aufbau, Organisation, Kampagne, Pressekoordination, Versammlungen, Kundgebungen, Pressekonferenzen, Tour", in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Absicherung der Website geflossen. Mit der Wahlkampfkostenrückerstattung würden weitere offene Rechnungen aus dem Wahlkampf und dem Aufbau der Partei bezahlt.

Wlazny will wieder Musik machen

Via Instagram teilte Wlazny dann auch mit, wie es bei ihm nun weitergeht: "Musik. Ich mach' Musik und das taugt mir". Dennoch zeigten sich in den Sozialen Medien viele enttäuscht von der Partei.

"Finde ich sehr schade. Ich habe bei der letzten Nationalratswahl nicht aus Spaß die Bierpartei gewählt, sondern weil ich wirklich dachte, dass ihr etwas bewegen könnt", ist etwa in der Kommentar-Spalte zu lesen. Ein anderer User äußerte sich schärfer: "Wie schwach ist das bitte? Vom Spaßverein zur Alternativ mit großen Sprüchen, lauten Ideen und bla bla bla..."

Kritik wurde auch daran geäußert, dass die Entscheidung, nicht mehr anzutreten, vom Vorstand allein - also ohne Mitgliederversammlung oder Befragung - getroffen wurde. Ein (ehemaliger) Anhänger wirft Wlazny vor: "Leider war's dann doch nur reine PR für die Band und fürs Bier".

Partei scheiterte am Einzug in den Nationalrat

Wlazny hofft, "dass uns alle alten Mitglieder im Herzen verbunden bleiben und sich unserer Vereinigung weiter zugehörig fühlen". Mit dieser wolle er weiterhin "manchmal der Stachel im Fleisch" bleiben. Politisch zu sein und sich zu äußern, "wenn wo was falsch rennt", sei an kein Mandat geknüpft. Die Wiener Bezirksrätinnen und -räte der Bierpartei sollen ihre Aufgaben noch bis zum Ende der Legislaturperiode erfüllen.

Wlazny sprach von "fünf Jahren Wiener Bezirkspolitik", wo man "richtig gescheite Dinge" gemacht habe. Außerdem habe man in acht Monaten eine "parlamentsfitte" Partei aus dem Boden gestampft, verwies er auf die Kandidatur bei der Nationalratswahl 2024, bei der die Bierpartei mit 2 Prozent der Stimmen klar am Einzug in den Nationalrat gescheitert war. Der wohl größte Erfolg waren jene 8,3 Prozent bei der Präsidentschaftswahl 2022, die Wlazny selbst als Bundespräsidentschaftskandidat einfahren konnte.