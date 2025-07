Bilderbuch am Traunsee: Heimspiel beim Festwochen Open Air

Am 1. August 2025 wird der Toscanapark in Gmunden zur Bühne eines besonderen Heimspiels: Bilderbuch, eine der innovativsten Bands des deutschsprachigen Pop, kehrt für ein exklusives Open-Air-Konzert an den Traunsee zurück – dorthin, wo alles begann

Gegründet 2005 als Schülerband in Oberösterreich, hat sich Bilderbuch längst als stilprägendes Phänomen etabliert. Mit Alben wie „Schick Schock“, „Magic Life“ und „Mea Culpa“ sprengen Maurice Ernst (Gesang, Gitarre), Michael Krammer (Gitarre), Peter Horazdovsky (Bass) und Philipp Scheibl (Schlagzeug) musikalische Grenzen. Ihr Sound ist ein aufregender Mix aus Pop, Rock, Funk, Psychedelic und elektronischen Elementen – stets begleitet von einem Gespür für Ästhetik, Haltung und Überraschung. © zeidler „Das Besondere an Bilderbuch ist, dass sie nie stillstehen“, sagt Christian Hieke, künstlerischer Geschäftsführer der Salzkammergut Festwochen Gmunden. „Sie nehmen Pop, Rock und Psychedelic, würzen es mit ihrem unvergleichlichen Style und schaffen dabei immer wieder Neues. Ihr Konzert bei uns im Toscanapark wird ein Highlight des Sommers – und ein absoluter Pflichttermin!“ © Thomas Zeidler Das Festwochen Open Air verspricht ein musikalisches Ereignis voller Energie, Emotion und Innovation – in einzigartiger Kulisse direkt am See. Für Fans der Band und Liebhaber zeitgenössischer Popmusik ist der Termin ein absolutes Muss.