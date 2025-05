× Camping-Verbot bei Billie Eilish in Wien

Kein Camping, eigenes Nummern-System am Vorabend und offizielles Anstellen ab 13 Uhr am Konzerttag. Strenge Regeln für die Hitshow von Billie Eilish am 6. Juni in der Stadthalle.

Am 6. Juni kommt Pop-Queen Billie Eilish, die ja jüngst mit gleich 7 “American Music Awards“ ausgezeichnet wurde, in die Wiener Stadthalle. Die 15.000 Tickets für die Hit-Show „Hit Me Hard And Soft” sind bereits seit Monaten ausverkauft. Jetzt lassen die Veranstalter und die Stadthalle mit neuen Regel aufhorchen. So ist etwa das „Campieren vor der Halle gesetzlich verboten!“ Dafür wird aber bereits am Vorabend des Konzerts von 17 bis 21 Uhr im Märzpark vor der Wiener Stadthalle „eine offizielle Nummerierungsverteilung mit Armbändern“ stattfinden. Damit ist dann für die Fans am Konzerttag „ein Platz in der Schlange garantiert.“

Aber Achtung: Es bekommen nur anwesende Personen eine Nummer / ein Armband. Man kann nicht Nummern für andere abholen! Zutritt zu den Schlangen haben nur Personen mit einem Armband. Personen ohne Ticket (z. B. Eltern) dürfen die Anstellschlangen nicht betreten.

Erst am Konzerttag ist ab 13.00 Uhr ein Anstellen oder Warten direkt vor der Halle erlaubt. Ab dann heißt es warten in den Anstellschlangen. Ein Verlassen der Schlange ist nur mehr in Notfällen möglich.

Bis 16.30 Uhr müssen sämtliche Gegenstände, die nicht mit in die Halle genommen werden dürfen, aus der den Anstellsystemen hinausgebracht werden. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Fans die Schlange gar nicht mehr verlassen! Dazu ersuchen die Veranstalter und die Stadthalle, dass die Fans keine Zelte oder Liegen mit in die Anstellsysteme nehmen! Zusammenklappbare Campingsessel sind ok.

Gegen 18 Uhr ist dann der Einlass vorgesehen. Das Vorprogramm soll um 19 Uhr starten. Billie Eilish will um 20.15 Uhr mit „CHIHIRO“ loslegen.