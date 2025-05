Chris Brown in Club verhaftet: Ging auf Musikprodzenten los

Chris Brown wurde in Manchester wegen einer Flaschenattacke in einem Nachtclub in Manchester verhaftet.

Ermittler der Met Police verhafteten den 36-jährigen US-Star um 2 Uhr morgens im Lowry Hotel in Manchester, nachdem sie erfahren hatten, dass er Stunden zuvor mit einem Privatjet in die Stadt geflogen war.

Die Verhaftung bezieht sich auf einen Vorfall in einem Lokal am Hanover Square am 19. Februar 2023.

Schwere Körperverletzung

Brown wird verdächtigt, dem Musikproduzenten Abe Diaw im Februar 2023 in einem Nachtclub in Mayfair, Central London, schwere Körperverletzung zugefügt zu haben. Er wurde in Gewahrsam genommen und vermutlich zum Verhör auf eine örtliche Polizeistation gebracht.

Damals behauptete der Musikproduzent Diaw, der Rapper habe ihm bei dem Angriff in einem Nachtclub eine Flasche auf den Kopf geschlagen.

Geschlagen und getreten

Der ungenannte Mann behauptete außerdem gegenüber The Sun, dass er mit einer Flasche geschlagen wurde, bevor er geschlagen und getreten wurde, als er auf dem Boden lag. Chris soll sich mit seinem Kumpel in dem Club aufgehalten haben, als er während seiner Tournee durch Großbritannien in London weilte.