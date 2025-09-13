Alles zu oe24VIP
CRO lässt Stadthalle gleich doppelt beben
© zeidler

Konzert-Hammer

CRO lässt Stadthalle gleich doppelt beben

Von
13.09.25, 06:15
Teilen

Maskenrapper CRO lässt dieses Wochenende an die 30.000 Fans in Wien ausflippen. Samstag und Sonntag gibt's die Hit-Show "Chronicles" in der Stadthalle. Im Vorprogramm rappt Bibiza. 

Zwölf Jahre, fünf Nummer-eins-Alben, drei Masken und ein Querschnitt durch die bisherige Karriere von einem der kreativsten Künstler Deutschlands. Chart- und Maskenrapper CRO lässt dieses Wochenende an die 30.000 Fans in Wien ausflippen. Heute, Samstag und morgen, Sonntag steigt die grandiose Werkschau "Chronicles", die er nach dem 2024 Run samt einem gefeierten Stopp am Frequency Festival jetzt unter dem Motto „Hits Only certified!“ sogar noch optimiert hat.

CRO lässt Stadthalle gleich doppelt beben
© Welle1

CRO lässt Stadthalle gleich doppelt beben
© zeidler

Vom Opener "Easy" bis zum Zugaben-Furioso rund um "Tempo", "Boom" oder "Herz" nimmt CRO seine Fans mit auf einen Trip durch seine auch schon über zehn Jahre andauernde Karriere. Mit „Es ist Zeit für eine Veränderung“ tritt dabei auch eine computergenerierte Frauenstimme à la Siri in einen inszenierten Dialog mit dem rappenden Maskenmann. Dazu gibt‘s mit "Bad Boi!" sogar die Österreich-Premiere eines brandneuen Hits.

CRO lässt Stadthalle gleich doppelt beben
© APA/WOLFGANG HAUPTMANN

Auch das Vorprogramm garantiert für ein Hitfeuerwerk: die Wiener Newcomerin Bella ("Drüber") und der Amadeus-dotierte Rap-Aufreger Bibiza ("Opernring Blues")

