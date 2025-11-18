Dave Mustaine: Megadeth wollen ihr letztes Konzert auf dem Mond spielen

Dave Mustaine möchte, dass Megadeth ihr letztes Konzert auf dem Mond spielen und damit die Abschiedstour krönen.

Die Thrash-Metal-Band Megadeth bereitet ihr letztes Album und eine Abschiedstournee für 2026 vor. Frontmann Dave Mustaine verriet im Interview mit "Metal Hammer", dass er gerne ein Konzert auf dem Mond spielen würde: "Ich hoffe, wir werden da oben im All spielen. Ich denke, das wäre ein wirklich passender Höhepunkt."

Konzert auf dem Mond

© Getty Images

Der 64-Jährige fügte hinzu: "Ein Konzert auf dem Mond, eine richtige Mondlandung – das wäre cool. Ich habe gesehen, dass sie eine ganze Reihe von Promis ins All geschickt haben, und da dachte ich: 'Nun ja, wenn die, warum nicht ich?'" Mustaine beobachte gespannt, "wie sich das alles entwickelt".

Interesse an Raumfahrt

Der Musiker zeigte sich beeindruckt von den Entwicklungen in der Raumfahrtindustrie: "Ich weiß, dass Elon Musk und Richard Branson an interstellarem Reisen gearbeitet haben. Ich glaube, die Menschen werden viel früher ins All reisen, als man denkt."

Leben auf anderen Planeten?

Auf die Frage, ob er auf einem anderen Planeten leben würde, überlegte Mustaine: "Ich glaube schon, dass das passieren wird. Die Frage ist: Werden Menschen auf dem Mond leben können?" Er selbst würde nie auf einem Planeten leben wollen, "der nicht die Welt ist, auf der wir leben". Zum Thema Mars-Reise sagte er: "Die Leute haben über eine Reise zum Mars gesprochen, aber alles, was ich mir vorstellen kann, ist jemand, der plötzlich sagt: 'Oh! Ich habe meine Zahnbürste vergessen!' Das wäre der längste Flug überhaupt!"