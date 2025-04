× Die Spice Girls endlich wieder vereint: Doch ein Mitglied fällt weg!

Die Spice Girls werden sich anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums endlich wieder zusammenfinden!

Die Debütsingle "Wannabe" wurde 1996 veröffentlicht und verhalf der Band zu weltweitem Ruhm - es war DER Durchbruch.

Die Wiedervereinigung der Spice Girls könnte bald stattfinden, da die kultige Girlgroup ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, wie berichtet wird. Ein Mitglied der Gruppe wird jedoch nicht dabei sein.

Ein Spice Girl ist ausgeschieden

Berichten zufolge trifft sich Band-Guru Simon Fuller diese Woche mit Geri Horner, um einen Deal abzuschließen. Emma Bunton, Mel B. und Mel C. erwägen eine Welttournee mit Geri im nächsten Jahr, Victoria Beckham hat sich jedoch zu „90 Prozent“ ausgeschlossen.

Victoria Beckham verfolgt jedoch andere Ziele, gemeinsam mit ihrem Mann David Beckham.

Geri und Simon sind angeblich wieder in Kontakt und treffen sich in wenigen Tagen in Miami. Victoria hat Berichten zufolge ihren Freunden gesagt, dass sie nicht daran denkt, zu ihren musikalischen Wurzeln zurückzukehren.

Gerüchte seit Monaten

„Es gab schon seit Monaten Gerüchte, aber Geri war immer zu beschäftigt und hatte andere Dinge zu tun, die sie daran hinderten, Ja zu sagen“, so eine Quelle gegenüber der Sun. „Es ist noch nichts bestätigt, aber Geri und Simon sind wieder in Kontakt mit einer Vielzahl von aufregenden Ideen“.

Sie fügten hinzu: „Leider hat Victoria sich selbst so gut wie ausgeschlossen, aber es gibt immer noch eine Welt, in der sie eine Art Avatar-Auftritt oder eine spezielle, einmalige Sache machen könnte.“

Band soll reformiert werden

Erst letzten Monat bestätigte Geri, dass sie an Bord ist, um die Band zu reformieren, nachdem Mel B. ihre eigene Begeisterung für eine Tournee geteilt hatte. In einem neuen Interview sagte Geri: "Meine Hoffnung ist, dass wir als Kollektiv wieder zusammenkommen."

Im Gespräch mit The Times fügte sie hinzu: "Wir haben etwas so Monumentales geteilt. Wir haben immer aneinander geglaubt, hatten Vertrauen zueinander, was wunderschön ist."

Die Frauen gingen zuletzt 2020 zuletzt gemeinsam auf Tournee, allerdings nur zu viert, da Victoria nicht dabei war.

Auflösung im Jahr 2000

Seit ihrer Entscheidung, sich im Jahr 2000 aufzulösen, haben sie sich bei mehreren Gelegenheiten wieder zusammengefunden - unter anderem 2007, 2012 für die Olympischen Spiele in London und 2018 für eine Tournee durch Großbritannien.