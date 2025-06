Fan-Hammer: Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne auch im Stream

Fans der legendären Black Sabbath können das Abschiedskonzert von Frontmann Ozzy Osbourne Anfang Juli auch online verfolgen. Wer keine Karten für den Auftritt in Birmingham ergattert habe, können "die größte Heavy-Metal-Show aller Zeiten" als Stream miterleben, teilte die Band am Freitag mit

Für umgerechnet rund 30 Euro kommen Fans in den Genuss des Streams, der jedoch erst zwei Stunden nach Konzertbeginn starten wird. Der letzte Auftritt des an Parkinson erkrankten Osbourne als Sänger von Black Sabbath findet am 5. Juli im Stadion des englischen Fußballvereins Aston Villa statt. Die anderen Gründungsmitglieder Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward sind ebenfalls dabei. Die 1968 formierte Band steht somit zum ersten Mal seit 20 Jahren in Originalbesetzung auf der Bühne.

Die Karten für die Show, bei der auch Metalbands wie Metallica, Guns N'Roses, Tool und Slayer auftreten, waren im Februar bereits nach 16 Minuten vergriffen. Fans aus aller Welt, die beim Ticketverkauf leer ausgingen, hätten in Onlinenetzwerken darum gebeten, "dass wir einen Livestream übertragen", erklärte Osbournes Frau Sharon. "Da dies ein historisches Ereignis ist, konnten wir sie einfach nicht hängen lassen."

Die gesamten Einnahmen des Konzerts sollen den Angaben zufolge gespendet werden, unter anderem an die Organisation Cure Parkinson's und das Kinderkrankenhaus in Birmingham.

Black Sabbath gelten als Pioniere des Heavy Metal. Die Band hat während ihrer jahrzehntelangen Karriere mehr als 75 Millionen Alben verkauft. Osbourne hatte seine Parkinson-Diagnose 2020 öffentlich gemacht. Seine Frau Sharon bestätigte dem Sender BBC, dass das Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham sein letzter Auftritt sein werde.