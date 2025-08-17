Frequency-Eklat: Endlich Stellungnahme nach geschmacklosem Falco-Sager

Diese Bühnenshow war eine echte Frechheit, fanden viele Frequency-Besucher.

Das war keine gute Idee! Als Teil der Bühnenshow von Rapper Finch trat der deutsche Wrestler Pascal Spalter auf und startete eine Hasstirade gegen Österreich

Grausige Sager

Er pöbelte los: "Mir hat ein Vögelchen gezwitschert: Ihr würdet so gerne zu Deutschland gehören. Aber leider fehlt's euch an Niveau, Intellekt und gutes Aussehen. Ihr könnt mich H**ensohn nennen, ich habe Sisi und Franz erwartet, stattdessen sehe ich hässliche Wirtshausschla**en und Stammtischalkoholiker. Ich verstehe, dass Arnold Schwarzenegger das Land verlassen hat."

Falco-Sager

Doch damit nicht genug – Spalter legte noch einen geschmacklosen Spruch über Falcos Tod nach. "Und eine Sache, die verstehe ich jetzt komplett: Ich verstehe, dass Falco sich so sehr geschämt hat, dass er sich das Leben genommen hat", provozierte Spalter und erntete sofort laute Buhrufe.

Ein TikTok-Video dokumentiert den Eklat, unter dem zahlreiche User kommentierten: "Das mit Falco war einer zu viel. Über sowas macht man keine Witze", schrieb ein User zu dem Video. "Warum mit Falco.. eine Legende ist bei einem Auto Unfall ums Leben gekommen", schreibt ein anderer User empört.

Stellungnahme

Pascal Spalter scheint seinen Auftritt nicht zu bereuen, nun reagierte aber der ORF mit einer Aussendung: "FM4 ist Namensgeber des Festivals, aber nicht Hauptsponsor und hat keinen Einfluss auf Programm und Line-Up, schon gar nicht auf Gäste der auftretenden Interpreten wie im konkreten Fall. Selbstverständlich distanziert sich der ORF von den dabei gefallenen Äußerungen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, besagter Auftritt war nicht im Programm von FM4 on air zu hören."