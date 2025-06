Funk-Legende Sly Stone ist tot

Sly Stone, der visionäre Musiker und Gründer von Sly & the Family Stone, ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Er galt als einer der einflussreichsten Künstler der späten 1960er und frühen 1970er Jahre und revolutionierte mit seiner Band die Musiklandschaft durch eine explosive Mischung aus Funk, Rock, Soul und Pop. Songs wie "Dance to the Music", "Everyday People" und "Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)" machten ihn zur Ikone der Gegenkultur.

Dieses Foto zeigt Sly Stone am 24. Januar 2015 in Oakland (Kalifornien) bei der Veranstaltung "Love City – Eine Convention zu Ehren von Sly & The Family Stone".

Stone kämpfte jedoch jahrzehntelang mit Drogenproblemen und persönlichen Krisen, die zum Zerfall seiner Band und seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit führten. Trotz späterer Versuche eines Comebacks blieb der große Durchbruch aus. Zuletzt lebte er zurückgezogen, war aber mental gefestigt und arbeitete an neuen Projekten – darunter ein Drehbuch über sein Leben und eine Zusammenarbeit mit Questlove (Anm. US-amerikanischer Schlagzeuger und Produzent) an einer Dokumentation ("Sly Lives!").

Sein musikalisches Erbe inspirierte zahlreiche Künstler wie Prince, Miles Davis und die Red Hot Chili Peppers. Laut seiner Familie starb Stone friedlich im Kreis seiner Angehörigen nach einem langen Kampf gegen COPD (Anm. eine Lungenkrankheit). Sein Werk bleibt ein Meilenstein der Musikgeschichte und Symbol für kreative Freiheit und gesellschaftlichen Wandel.