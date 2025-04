× Green Day und Charlie XCX im irren Coachella-Beef

Green Day waren einer der Headliner beim Kult-Festival Coachella. Das ließ Pop-Sirene Charlie XCX ausflippen. Jetzt schlugen die Punker witzig zurück.

Letzte Woche startete Pop-Sirene Charlie XC den großen Coachella-Zwist. Bei der Aftershow-Party trug sie eine Schärpe mit den Worten „Miss Should Be Headliner”. Eine klare Kampfansage gegen Green Day, die beim Kult-Festival in Kalifornien ja neben Lady Gaga und Post Malone den prestigeträchtigen Headliner Spot erhielten, während Charlie XCX „nur“ der zweithöchste Slot im Line-Up zugeteilt wurde.

Jetzt schlugen Green Day witzig zurück. Beim zweiten Festival-Wochenende, das ein identisches Line-Up zur Premiere bot, zeigte sich Drummer Tré Cool am Samstag backstage mit einer selbstgebastelten Schärpe aus Klo-Papier: „Actual Headliner” stand drauf.

Auch Sänger Billie Joe Armstrong machte den „Beef“ beim 19 Song starken Hit-Set zum Thema und setzte sich zwischen Kulthits wie „American Idiot“, „21 Guns“ oder „Wake Me Up When September Ends“ einen Hut mit der Aufschrift „Brat“ (z.dt Gör) auf. So heißt ja Charlie XCXs letztes Hit-Album, mit dem sie im März gleich fünf Brit-Awards holte.