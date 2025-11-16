Große Sorge: Schock um Yungblud nach seinem Wien-Triumph

Rockmusiker Yungblud muss auf ärztlichen Rat hin alle verbleibenden Konzerte seiner Tour bis Ende des Jahres absagen.

Der 28-Jährige Rockstar Yungblud teilte auf Instagram mit, dass sein Arzt ihm eine Pause verordnet habe. Nach seiner Rückkehr von der Tour habe er wie gewohnt Routineuntersuchungen durchführen lassen. Tests seiner Stimme und seines Blutes hätten jedoch "einige Bedenken aufgeworfen".

© wegotit

Yungblud erklärte, er spiele normalerweise, bis er nicht mehr könne. Doch dieses Mal müsse er auf die Ärzte hören. Ihm sei geraten worden, bis Ende des Jahres nicht weiter auf Tour zu gehen. Er betonte, dass er keine bleibenden Schäden riskieren wolle.

Entschuldigung an die Fans

"Es tut mir sehr leid", schrieb der Musiker. Er wisse, dass einige frustriert sein könnten, doch er verspreche, die abgesagten Shows wieder gutzumachen. "Wir sind auf einer Reise, die für immer dauern soll", betonte er.

© wegotit

Trotz des Tourstopps kann sich Yungblud über mehrere Grammy-Nominierungen freuen. Sein Album "Idols" ist als "Bestes Rock-Album" nominiert, sein Song "Zombie" als "Bester Rock-Song". Die Grammys werden am 1. Februar in Los Angeles verliehen.