Heißes Gerücht: Kommt Robbie Williams im Sommer nach Mörbisch?

Kein Burgenländerwitz, sondern ein mehr als plausibles Gerücht. Robbie Williams könnte im Sommer die Seebühne in Mörbisch rocken.

Robbie Williams hat sein rot-weiß-rotes Herz schon quer durch das Land getragen. In Wien rockte er sich schon von der Arena über die Stadthalle oder Krieau bis ins Happel Stadion durch. Auch in Klagenfurt, Linz, Ischgl, unzählige Mal bei den Glocks in Kärnten und erst im Dezember sogar zwei Mal in Schladming ließ er die Fans ausflippen. Jetzt hat er eine für ihn ganz neue Bühne im Visier. Nämlich die Seebühne in Mörbisch! Das pfeifen gerade die Spatzen im Burgenland vom Dach. Robbie könnte noch diesen Sommer am Neusiedlersee auftreten. Ein Mega-Star im Mini-Setting. Auf der Seebühne gibt’s ja nur Platz für 6.500 Besucher.

Robbie in Mörbisch. Was zunächst fast wie ein schlechter Burgenländer Witz anmutet klingt bei näherer Betrachtung jedoch durchaus plausibel.

Mörbisch will sich ja neben dem traditionellen Operetten- und Musical-Programm, das heuer auf „My Fair Lady“ setzt, nun auch immer mehr für Pop-Konzerte öffnen. So lockt man ja in einer Kooperation mit Nova Rock Chef Ewald Tatar, der Robbie ja im Vorjahr zwei Mal in die Stadthalle holte, bereits Zucchero (15. Juli) oder James Blunt (30. Juli) auf die Seebühne.

Robbie selbst, der ja noch bei jeder Tour bei uns gespielt hat und immer wieder seine Österreich-Liebe bekundet, stellt gerade seine Sommer-Konzert-Serie zusammen. Die Auftritte in Gran Canaria (4. Juli) und London (6. Juli) sind bereits fixiert. Gut möglich, dass er bald mit Mörbisch nachlegt.