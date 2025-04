× Inhaler: Bono-Sohn rockt heute den Gasometer

Besser als der Papa: Elijah Hewson, der 25-jährige Sohn von Bono, spielt heute mit seiner Kultband Inhaler in Wien auf

Paul Hewson, allgemeinhin bekannt als Bono Vox, der Sänger von U2, gilt als einer der größten Rockstars aller Zeiten. 22 Grammys, 175 Millionen verkaufte CDs und Rekord-Tourneen. Seit 2012 gibt's familieninterne Konkurrenz: Sohnemann Elijah Hewson gründete mit seinen Freunden Robert Keating (Gitarre), Josh Bartholomew Jenkinson (Keyboards) und Ryan McMahon (Schlagzeug) die Rockband Inhaler, die in der irischen Heimat mit den ersten drei Alben bereits drei Nummer-eins-Hits einfuhr. Besser als der Papa, dem das ja erst mit dem 5. U2-Album „The Joshua Tree“ gelang.

© Getty Images ×

© zeidler

War Bono mit U2 schon seit 2010 nicht mehr bei uns, so zünden Inhaler Heute Mittwoch im Gasometer ihr schon 3. Österreich-Konzert nach der umjubelten Premiere im Flex (2022) und dem Support-Slot für die Arctic Monkeys in der Linzer TipsArena (2023)

© Getty Images ×

Vom Opener „Wide Open“, dem Titeltrack der aktuellen CD, bis zum Finale „Sour House“ hatte man zuletzt 16 Rock-Hammer auf die Setlist gesetzt. Auch Kult-Hits wie „Dublin in Ecstasy“ oder „It Won't Always Be Like This“.