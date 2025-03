× Jetzt fix: Shawn Mendes ist letzter Frequency Headliner

Vom 13. bis 15. August steigt das 25. Frequency Festival . Das Programm ist so cool wie nie: nach Post Malone und Will Smith kommt jetzt nämlich auch Shawn Mendes nach St. Pölten. Die Tickets werden langsam knapp.



Post Malone, Chappell Roan (13. August), Central Cee (14. 8.) sowie Kygo und Will Smith (15. 8.) waren als Headliner für die große Jubiläums-Sause zum 25. Geburtstag des Frequency Festivals bereits fixiert. Jetzt kommt noch ein weiterer Topstar dazu. Am 14. August lässt der kanadische Schmusepopper Shawn Mendes St. Pölten mit über 20 millionenfach verkauften Chart-Hymnen wie „There’s Nothing Holdin’ Me Back“, “Treat You Better“ oder „Señorita“ ausflippen. „Nun stehen auch die Headliner am Frequency alle fest und mit Shawn Mendes ist noch der absolute Kracher dabei“,“ freut sich Ewald Tatar über seinen neuen Topstar.

Dazu nehmen nun neben Papa Roach, Sccoter, Nina Chuba oder Bibiza als weitere Neuzugänge auch Aurora, Felix Jaehn, Hilltop Hoods oder Palaye Royale Kurs auf St. Pölten.

Über 140.000 Fans werden erwartet. Der Ticketrun ist enorm! Die Tageskarten für den Festivalauftakt am Mittwoch mit Post Malone sind bereits ausverkauft. Dank Shawn Mendes könnte es laut Tatar nun auch für „den Donnerstag ebenfalls sehr schnell gehen mit den Tageskarten.“