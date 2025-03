× Konzert-Comeback vor Schönbrunn mit Paul Kalkbrenner

Nach "nicht erfüllbarer gesetzlicher Lärmschutz-Auflagen" wird vor Schönbrunn jetzt wieder die Musik aufgedreht. Am 12. September zündet Paul Kalkbrenner sein Hitfeuerwerk im Ehrenhof.

Letzten November stoppte der Veranstalter Show Factory wegen "nicht erfüllbarer gesetzlicher Lärmschutz-Auflagen" alle Open-Air-Konzerte und Musicals im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn. Jetzt wird die barocke Kulisse wieder in ein pulsierendes Klangmeer verwandelt. Am 12. September zündet der deutsche Electronic-Pionier Paul Kalkbrenner („Sky And Sand“) vor Schönbrunn sein Hitfeuerwerk. Das Konzert wird auch als „Machbarkeitsstudie für nachhaltiges, innovatives Akustikkonzept im Ehrenhof“ genützt.

© Getty Images ×

© zeidler ×

„Die Studie berücksichtigt sowohl die gesetzlichen Anforderungen der Veranstaltungsbehörde der Stadt Wien (MA 36) als auch die kulturhistorische Bedeutung von Schloss Schönbrunn und die damit verbundenen denkmalpflegerischen Auflagen,“ erklärt die Schönbrunn Group, die ProPerformance unter der Leitung von Gründer Wolfgang Sauter mit der Durchführung beauftragte. „Mit dieser Studie gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse, um Maßnahmen setzen zu können, die das Klangerlebnis und auch den Schallschutz bei Veranstaltungen im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn optimieren.“

© Getty Images ×

Mit Paul Kalkbrenner konnte dafür ein ganz besonderes „Testimonial“ gewonnen werden. Seit über zwei Jahrzehnten begeistert er mit seinen Hits. 2008 erlangte er mit dem Titel „Sky and Sand“, der mit 129 Wochen der am längsten in den deutschen Charts vertretene Song ist, internationale Berühmtheit. Mit weiteren Hits wie „Aaron“, „Feed Your Head“ und Alben wie „Icke Wieder” und „Parts of Life” setzte er neue Maßstäbe in der Dance- und Electronic-Szene.

© Facebook ×

Die Tickets für seine Show vor Schloss Schönbrunn kosten zwischen 56,40 Euro und 155,40 € (VIP) und sind ab sofort bei oeticket und ticket24.at erhältlich.