Kult-Star Morrissey kommt nach Wien!

Der britische Kultsänger Morrissey geht Ende Mai auf große Europa-Tournee – und macht dabei auch in Österreich Halt. Am 5. Juli 2024 wird er im Wiener Gasometer auftreten und seine Fans mit legendären Hits begeistern.

Steven Patrick Morrissey, besser bekannt als Morrissey, wurde 1959 in Manchester geboren und wurde in den 1980er-Jahren als Frontmann der Band The Smiths weltberühmt. Mit Songs wie „This Charming Man“, „There Is a Light That Never Goes Out“ und „How Soon Is Now?“ prägte er die Indie- und Alternative-Musikszene maßgeblich. Nach der Auflösung der Smiths im Jahr 1987 startete Morrissey eine äußerst erfolgreiche Solo-Karriere.

© Getty Images ×

Seine ersten Alben „Viva Hate“ (1988) und „Your Arsenal“ (1992) enthielten Klassiker wie „Suedehead“ und „Everyday Is Like Sunday“. Auch in den 2000er-Jahren konnte Morrissey mit Songs wie „Irish Blood, English Heart“ und „First of the Gang to Die“ große Erfolge feiern. Seine Texte sind oft melancholisch, gesellschaftskritisch und poetisch – ein Markenzeichen, das ihm eine treue Fangemeinde eingebracht hat.

Europa-Tournee 2024 – Wien als Highlight

Morrissey startet seine Europa-Tour Ende Mai und wird neben Wien auch in Städten wie Paris, Berlin und London auftreten. Sein Konzert im Wiener Gasometer am 5. Juli verspricht ein besonderes Highlight für österreichische Fans zu werden. Seine Live-Auftritte sind bekannt für ihre intensive Atmosphäre, seine charismatische Bühnenpräsenz und natürlich für eine Setlist voller Klassiker.

© oe24

Ob er auch neue Songs präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Sein letztes Studioalbum „Bonfire of Teenagers“ wurde bislang nicht offiziell veröffentlicht, doch Gerüchte über neue Musik machen bereits die Runde. Morrissey mag eine polarisierende Persönlichkeit sein, doch seine Bedeutung für die Musikszene ist unbestritten. Sein Konzert in Wien wird für Fans ein unvergesslicher Abend voller Nostalgie, tiefgehender Texte und unsterblicher Melodien.