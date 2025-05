× Marco Pogo zündet heute sein berauschendes Turbofest

Turbobier eröffnen heute die Open Air Saison in der Wiener Arena. Mit Party-Programm und gleich drei neuen Alk-Hits.

Anfang Februar gab Dominik Wlazny das Aus seiner Bierpartei bekannt: „Wir schließen das Kapitel als politische Partei im klassischen Sinne!“ Jetzt legt er als Marco Pogo wieder in seinem Stamm-Profession als Punkmusiker los und zündet heute, Samstag das große „Turbofest“ in der Wiener Arena. Als Start der Open Air Saison für die man ab 17 Uhr auch Monkeys Of Earth, Burnswell, Montreal und Dritte Wahl ins Vorprogramm holt.

Gut eingeölt von gleich drei neuen Singles, "Ausrasten", "Du bist mir passiert" und dem witzigen Bob-Marley-Cover "Drei klane Bier", will Pogo dabei 90 Minuten („Alles länger wäre Arbeit!“) durch ein Fan-freundliches Party-Programm toben.